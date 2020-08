Revive la polémica. Ha quedado en el aire la demanda interpuesta por el regidor Gilberto Lugo contra la titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, quien asegura que el tribunal competente no se ha manifestado a favor de ninguna de las partes. A un año que se suscitara la polémica por los señalamientos del regidor sobre que la titular actual del Órgano Interno de Control (OIC), Isela Angulo Payán, no cumplía con los requisitos que marca la ley para ejercer el cargo, el regidor revive la polémica y buscará que se agilice el trámite para saber si tiene razón o no su queja. Al parecer Gilberto Lugo no quitará el dedo del renglón, y la titular del OIC se mantiene al margen del tema, porque hasta el momento no ha reaccionado a los señalamientos hechos por el regidor en la sesión de Cabildo realizada el pasado lunes.

En las mismas. Vestidos y alborotados fueron como quedaron los habitantes de la sindicatura de Villa Benito Juárez, mejor conocida como Tamazula II, con el puente peatonal para cruce que se iba a realizar con el fin de brindar mayor seguridad y evitar accidentes al cruzar la carretera México 15. A decir del síndico de Villa Benito Juárez, Francisco Vega, las autoridades nada más lo anunciaron y ya no le dieron seguimiento, por el cambio de gobierno. El anuncio de la creación del puente peatonal lo hicieron con bombo y platillo el director de Obras Públicas, Víctor Ricardo Jáquez Quiñónez, y el ex alcalde sustituto, Flavio Sánchez Rivera, pero a sabiendas de su corto plazo, no se hizo ni gestión ni se dejó proyecto alguno, por lo que el actual director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, ni enterado ni anunciado de la obra que prometieron sus antecesores en bien de la sindicatura más grande del municipio, quienes tendrán que esperar a ver si se animan las próximas administraciones o seguirán siendo una bonita promesa.

Todo virtual. A los representantes de los Servicios Regionales de la Sepyc, directores y hasta a los mismos intendentes les pasó de noche la atención y servicio de limpieza de los planteles escolares, y es que como el ciclo escolar se mantiene a distancia, se les olvidó realizar las labores de limpieza, y algunos planteles permanecen enmontados y llenos de basura y maleza, por lo que el jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, deberá aplicar una especie de recorrido para que se supervise las infraestructuras y no se dejen caer, se enmonten e inunden ahora que hay lluvias, con el cuento del regreso virtual y de la pandemia, porque para limpiar se ocupa ganas de cuidar las aulas y las escuelas nada más.

El informe. La modernidad que traen los tiempos de la pandemia ha generado que se busque la innovación, y el que no se quiso quedar sin rendir su informe de labores fue el presidente del Comité Municipal Campesino número 13 de Mocorito, José Alfonso “El Güerito” Acedo, quien mandó por WhatsApp su informe y evidenció con todo y foto, para que no haya dudas, sin embargo, se le ha olvidado decir si dejará la presidencia o se mantendrá al frente del organismo.