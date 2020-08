Cuando no les llueve, les llovizna. Temerosos y con precaución es como se encuentran los productores de tomate de Higuera de los Vega, y es que la suerte no les favorece debido a que a poco que iniciaron con la plantación de tomate, bien contentos, ya se está empezando a tener problemitas debido a los intensos calores, por lo que al trasplantar se secan algunas plantas, lo que dejó a los productores prevenidos y ocupados. Esta situación que ocurre en cada siembra esperan que no se incremente a más de lo normal. El productor Wilber Armenta dijo que lo que esperan es que el panorama les brinde buenas expectativas, ya que se la pasan nomás viendo al cielo, esperando que el agua no alcance a humedecer tanto la tierra para que no se active el hongo.

La aclaración. Se defiende como gato boca arriba el tesorero del municipio de Mocorito, Jaime Angulo, luego que se ventilara las compras millonarias a una empresa de plomería y electricidad, la cual pertenece a Gumercindo Guadalupe Barraza Rivas, quien además es compadre del mismo tesorero municipal, cuya empresa está ubicada en la ciudad de Culiacán, quien tradujo esta inversión como logros y avances que el municipio ha tenido en el desarrollo. Lo raro del asunto es que se han invertido casi 4.5 millones de pesos en este tipo de material, además de hacer algunos pagos de obras con el recurso del Impuesto Predial Rústico (IPR), cuando éste se debe destinar exclusivamente a obras en comunidades. Son tantos los asuntos económicos que el Ayuntamiento a cargo de Guillermo Galindo Castro debe resolver. ¿Por qué las autoridades municipales del Pueblo Mágico se han empeñado en comprar su material en otra ciudad, cuando hay muchos negocios locales a los cuales apoyar consumiéndoles? Ahí está la preocupación del alcalde por sus habitantes. Ante esto, Jaime Angulo declaró que tienen más proveedores para la compra de estos artículos, y aseguró que estos gastos se han hecho en beneficio de la ciudadanía y que espera que más adelante no sea 1 millón por año, sino más, porque esto es para bien de los ciudadanos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A la elección. Luego que por más que intentara el actual presidente del Módulo de Riego 74-2, Samuel López Angulo, lograr la unidad para no irse a la elección, en donde por más que se buscaba ambos se negaban, primero Alfonso Amillano aseguraba a su favor que él ya había sido y que había experiencia de su lado, mientras que Dagoberto Llanes Soto a su favor decía que por eso no quería ceder, porque de su lado había ganas de trabajar, pero ante el deseo de ambos se acordó que el próximo domingo 6 de septiembre se medirán en las urnas con un protocolo obligado, el uso de gel y cubrebocas, así como la sana distancia.

Doble reto. Son cinco casos confirmados de dengue que registra la región del Évora hasta el día 21 de agosto del presente año, siendo Angostura el municipio que encabeza la lista con cuatro casos. Sin embargo, éstas son cifras oficiales, porque es “vox populi” que hay más casos pero por el temor de acudir a un hospital en estos tiempos de pandemia la ciudadanía no acude a atenderse. Por otra parte, a pesar de que las autoridades de Salud y gubernamentales han emprendido acciones preventivas contra el mosquito transmisor, la realidad es que la presencia del COVID-19 ha repercutido en disminuir el combate del dengue en comparación como se venía realizando en otros años. Al ser Angostura el que tiene más casos, el médico municipal, Ismael Angulo Meza, tiene el doble reto de combatir dos grandes amenazas a la salud pública y buscar más apoyos para poder tener mayor alcance en sus acciones. Sin dejar de reconocerle que fue el primer médico de la región en retomar las jornadas de descacharrización para prevenir la proliferación del mosquito.