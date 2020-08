Desconfiado. En la pasada sesión de Cabildo realizada en el Ayuntamiento de Angostura el regidor José Luis Beltrán Astorga fue quien no estuvo muy de acuerdo con la propuesta del tesorero Heriberto Tapia Armenta, en la proyección de los 272 mil 947 pesos de participación para gasolina y diésel. El edil de Morena le pidió a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y al mismo tesorero sean valorados y revisados en qué gastan los recursos producto de los impuestos sobre nómina, porque hay reglas que determinan en qué deben ser gastados, y dijo que para ver si realmente se están ajustando a los lineamientos que digan dónde se deben de gastar estos impuestos, y por supuesto el tesorero no se quedó callado y le hizo saber que la disposición que marca la reglamentación es que el recurso es de libre disposición siempre y cuando lo aprueben en Cabildo, y es que el regidor es de los únicos que exigió cuentas claras a las autoridades, mientras que en la mayoría de los integrantes del cuerpo de regidores hay una total complacencia sobre el uso de los impuestos y no cuestionan tal y como lo hizo el regidor de Morena. Así luce la confianza al interior del Honorable Cabildo en Angostura.

El premio. Los que se pusieron contentos y aplaudiendo la decisión de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, de donar un premio en efectivo de 5 mil pesos a aquel comerciante que cumpla con las normas de sanidad, fueron los regidores, quienes sin medir consecuencias del manejo del recurso, así como la procedencia del mismo, alzaron la mano y se aprobó por unanimidad, cuando es responsabilidad de los mismos comerciantes cuidar al cliente y el servicio; aunque se dijo que una parte la desembolsarán los regidores, la otra parte no quedó muy clara, pero como la propuesta sonó de apoyo y electorera, todos levantaron la mano en la aprobación sin mayor análisis.

El pendiente. El delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya, tiene un tema pendiente por solucionar en una de las colonias donde las rutas no están pasando a su hora algunos días de la semana y esto está afectando a un grupo de trabajadores, quienes dicen que esta situación es muy frecuente en el fraccionamiento Los Ángeles y que ya han hecho de todo, hasta buscar acercamiento con el delegado, quien les pidió paciencia, debido a que esta situación se debe a la falta de pasaje, pero hasta el momento no ha brindado una solución, y son una decena de trabajadores que tienen que caminar algunos días de la semana hacia sus centros de trabajo, los cuales les quedan muy retirados para poder llegar a tiempo, por lo que es importante que este tipo de quejas ciudadanas de los usuarios del transporte sean atendidas y no se queden en una simple respuesta.

De vacaciones. En Mocorito hay de todo, y algunos funcionarios públicos se han abocado a solo pasear por los pasillos del Ayuntamiento, y se dice que éste es el caso de la directora del Immujeres, Lupita Payán, quien no ha hecho un trabajo que la haga sobresalir. La funcionaria no sale de pláticas motivacionales y de talleres, pero nada fuera de lo ordinario, además el hecho de tener como oficina un rincón en lo más escondido de la Presidencia tampoco le ayuda mucho para poder atender a las mujeres que requieren de su apoyo. ¿Cómo es posible que siendo un área de suma importancia, no tenga ni las condiciones ni las estrategias necesarias para brindar la ayuda que se requiere? Sin duda en esta área falta una persona que tenga iniciativa y no esté solo a la espera de que le caigan las cosas del cielo, si está ahí es para ofrecer mejores resultados y estilos de vida al sector de mujeres vulnerables.