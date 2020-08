Va por el máximo peldaño. Con solo cuatro años de experiencia en la vida política, el ahora extesorero de Mocorito, Jaime Enrique Angulo López, buscará una oportunidad para contender por la presidencia del municipio serrano, y es que hace solo unos días el exfuncionario dio a conocer que renunciaba al puesto de tesorero para escalar al máximo peldaño en el municipio. Como un hombre de familia, se mostró ante las cámaras de los medios de comunicación que presenciaban la hazaña de la renuncia. Al parecer, Angulo López tiene bien fija su meta y está firme en su decisión de secundar al actual alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro y seguir por la misma línea, ya que declaró que sería candidato por el Partido Sinaloense (PAS), y cómo no hacerlo, si es quien lo ha estado moviendo a diversos eventos para que su gris participación tome un poco de color y la ciudadanía deje de verlo como alguien invisible, incluso él mismo declaró que siempre se había dedicado al sector privado y jamás había servido como funcionario público, lo que da a entender que tiene poca experiencia, pero como dice el dicho, el que con lobos anda a aullar se enseña.

En medio de la polémica. Además de la repentina renuncia del tesorero del Ayuntamiento mocoritense, Jaime Enrique Angulo López, este lunes el secretario José Noé Contreras Avendaño, así como la oficial mayor, Ylsa Espinoza Castro, estarían presentando también su renuncia, misma que les fue solicitada este viernes. Hay que recordar que para Contreras Avendaño el río ha sonado desde hace meses cuando se pedía su destitución por un supuesto mal uso de las unidades oficiales, pero finalmente todo indica que el último día del mes en curso será cuando esté formalmente fuera del equipo del alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro.

La propuesta. Lo dicho por Patricia Dautt Reyes, regidora de Morena en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, sobre la creación y construcción de un velatorio regional en la ciudad, no es mala idea, pues el objetivo principal sería apoyar a las familias de escasos recursos que no tienen la manera de cubrir todos los gastos que se generan con el fallecimiento de una persona, pues con esto del COVID-19 muchos han acudido a la comuna en busca de ayuda para darle cristiana sepultura a sus seres queridos fallecidos a consecuencia de este virus. Dautt Reyes recalca que las autoridades han realizado obras como el cambio de luminarias del bulevar Rosales con una inversión de 12 millones de pesos y la autorización para la remodelación del gimnasio municipal La Bola por el orden de los 8 millones de pesos y no se ha logrado mejorar el espacio, y sería incongruente que no se apoyara este proyecto del velatorio que beneficiaría a miles de personas de Guamúchil, Angostura y Mocorito.

Faltan propuestas. Otra temporada más de veda atraviesan los pescadores de la presa Eustaquio Buelna en Guamúchil, pero este año no hay una propuesta de impacto de opciones de empleo de parte de las autoridades estatales o municipales. No hay opciones que les permitan generar un ingreso al quedarse sin el sustento diario para sacar adelante a cerca de 100 familias que dependen de esta actividad en las tres cooperativas, y a decir del secretario de Pesca, Sergio Torres, en su reciente visita a Playa Colorada, Angostura, los apoyos que se han brindado son recursos del programa Empleo Temporal, despensas y la resiembra de alevines podría ser hasta octubre porque por el momento no es conveniente ante las condiciones en que se encuentra la presa. Pero referente a las opciones de empleo, no tuvo mucho qué decir, lo que deja ver que faltan propuestas y mayor coordinación con otras dependencias para generar una estrategia que respalde a los pescadores durante los meses que se quedan sin trabajar.