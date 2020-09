La aclaración. Ante el cuestionamiento que hiciera el regidor Romeo Gelinec Galindo al presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, sobre la fecha de reapertura oficial de los salones de fiestas, ya que se había anunciado de parte del director de Acción Social, Sandro Navarro, que sería a partir del 15 de septiembre, respondió con la aclaración que de su parte no se ha comunicado una fecha definida, ya que primero se tienen que llevar a cabo las reuniones con todas las instancias involucradas y con los propietarios de los salones para poder acordar la reapertura, pero no solo es el tema de la fecha, sino de la importancia de que las autoridades regulen las celebraciones en salones, las cuales se llevan a cabo al amparo de la ley. Situación que reconoció el presidente y ante lo cual se comprometió a avanzar en ese tema con la reunión que se planea realizar, porque no es un tema recaudatorio, sino de regulación, expuso el presidente.

Las golondrinas. Mocorito se queda sin secretario del Ayuntamiento y sin oficial mayor por unos días. Apenas ayer firmaron su renuncia Noé Contreras Avendaño e Ylsa Espinoza Castro, quienes representaban dichas áreas anteriormente mencionadas. Posteriormente a la firma, Espinoza Castro le sacó los trapitos al sol al alcalde Guillermo Galindo Castro, asegurando que el motivo de su despido se debió a que la quería obligar a realizar acciones sin fundamento y el principal acto fue que no despidió de manera oficial al ex director de Ecología, Walter Pérez, quien fue separado del cargo debido a asuntos personales y no laborales, según la ex oficial mayor del Ayuntamiento de Mocorito; además señaló al mismo alcalde de no atender los asuntos de la ciudadanía y de cerrar la puerta trasera y la de enfrente para la atención a los mocoritenses. Por su parte, Noé Contreras informó que ya no tenía comunicación de ningún tipo con el alcalde y que esta administración le quedó a deber mucho a las personas.

Dura tarea. Tras lograr la certificación de 500 metros de Playa Limpia, especialmente en la parte del malecón de Costa Azul, el director de Ecología en el Ayuntamiento de Angostura, Abelino Angulo Angulo, tiene la complicada tarea de controlar la contaminación que en ocasiones se presenta en dicho lugar, es a raíz de que en el momento menos esperado se satura la tubería del drenaje y afloran las aguas negras que corren hacia el mar. El funcionario municipal debe estar bien coordinado con Ricardo Angulo, gerente de la Jumapaang, para que en cuanto suceda algo así rápido se solucione el problema, porque seguro no va a faltar alguien que les ponga el dedo, y el distintivo que se tardó casi dos años en conseguirlo, se vaya a perder de la noche a la mañana por realmente no ser un espacio limpio y atractivo para los visitantes.

La celebración. En Salvador Alvarado y Mocorito los ayuntamientos ya preparan la celebración del Grito de Independencia de México, por lo que preparan toda la tecnología para hacerse llegar con todos los habitantes a través de las redes sociales y páginas oficiales, debido a que se transmitirá de manera virtual. Mientras el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez asegura que tendrá un programa solo para lo digital, el presidente de Mocorito Guillermo Galindo asegura que no hará invitación generalizada pero si llega la gente al palco de la Presidencia Municipal no les pedirá que se retiren, por lo que será decisión de los ciudadanos.