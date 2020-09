Falta de oportunidades. Si bien es cierto que estamos en tiempo de pandemia y todo está detenido, la cruda realidad de muchos es que no tienen oportunidad laboral por la pandemia y porque además la economía está muy baja de oportunidades, y muestra de ello es el municipio de Salvador Alvarado, donde la gente sigue yendo a solicitar apoyos de trabajo al Ayuntamiento en la Dirección de Promoción Económica, que encabeza Christian Josué Zavala Obeso, y a como van los devuelve para atrás, al no contar con ningún apoyo para ellos, pues todo parece indicar que Zavala Obeso está dormido en sus laureles para buscar alguna solución a esta problemática, y solo tiene que verse en la penosa necesidad de decirles que está cancelado tan esperado programa de empleos para ellos.

Apartando terreno. En algunas comunidades y zonas de la sierra de Mocorito se ha dejado ver en los últimos días la pinta de barda del grupo de Redes Sociales Progresistas, con frases motivadoras y encauzadas al tiempo de ayudar al prójimo. Para los pueblerinos fue sorpresivo que de la noche a la mañana aparecieran estas bardas con los colores y logos del grupo, por lo que consideraron que ya era tiempo electoral porque aseguraron que antes no se habían puesto, y esto los alertó a que ya van a empezar a llegar más despensas y visitas de algunos de los interesados en ser parte de la vida política de Sinaloa.

En defensa. En el Ayuntamiento de Angostura el secretario Saúl Alfredo González está metiendo las manos y todo lo que puede en defensa de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, cosa que a apreciación de muchos según no hacía el anterior, Heriberto Tapia, muestra de ello es que en cada sesión de Cabildo cuando el regidor de oposición José Luis Beltrán Astorga le hace preguntas fuertes a la mandataria sin importar si sabe o no del tema o el cómo están las cosas, el secretario interviene con su opinión, pues se ha llegado a observar que en ocasiones ni hablar deja a la alcaldesa. A ver si cualesquier rato no hay algún descontento entre Saúl González y el regidor Jose Luis Beltrán y se fractura parte de la cabeza estructural del Ayuntamiento, pues es un hecho que la alcaldesa ya tiene un defensor a capa y espada en Cabildo.

La promesa. Administraciones van y vienen y no cumplen con mejorar las condiciones en que opera el Rastro Municipal de Salvador Alvarado, pero en la presente administración las cosas serán diferentes, porque antes de que culmine el periodo presidencial de Carlo Mario Ortiz Sánchez la regidora Nora Sosa Valencia hará todo lo posible para que se logre el presupuesto necesario para el proyecto de rehabilitación. La promesa de la regidora deberá materializarse en hechos concretos y avances visibles, porque prácticamente este año ya se fue y le quedarán pocos meses para lograr su cometido como presidenta de la Comisión de Rastros y Mercados en Cabildo. La regidora expresó tener mucho interés en hacer la diferencia y que esa sea su mejor huella en su paso por Cabildo. Sin embargo, los resultados tienen el mayor peso que las intenciones y será el tiempo el que dé cuenta de su compromiso.