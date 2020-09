Lo aplacaron. En Angostura, Heriberto Tapia Armenta sueña con ser tomado en cuenta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el proceso electoral del 2021 a la presidencia municipal, pero todo parece indicar que se quedará queriendo, pues primero fue acomodado como secretario del Ayuntamiento y hace unos cuantos meses lo movieron a la tesorería. Como quien dice, lo sacaron de la jugada, ya que con los números que se manejan en dicho departamento no se juega y cualquier mínimo error en las finanzas podría ser utilizado en su contra por los adversarios durante las campañas. La que aspira y acelera el trabajo es Aglaeé Montoya Martínez para poder reelegirse en la alcaldía, solo faltaría ver qué dicen los grupos políticos que hay al interior de su partido, pues ellos al final de cuentas tendrán la última palabra de apoyarla o de jugarle en contra.

Sin final feliz. Que ni se pare en la sindicatura de Pericos el presidente municipal Guillermo Galindo Castro, aseguran algunos ciudadanos y hasta el mismo síndico, porque no lo quieren ver ni en pintura, y es que el alcalde no ha concluido una obra de suma importancia para los periquenses. El ciudadano Rafael López hasta publicó en redes sociales la situación y también dejó muy en claro que esto no debería de haber ocurrido, ya que el alcalde de Mocorito había declarado el pozo número 6 de la sindicatura como una obra concluida en su informe en la primera administración, y tristemente aún no funciona, y lo peor del caso es que ya casi Galindo Castro está por concluir su administración. Ante esta situación, Rafael López considera que el alcalde hará caso omiso a las peticiones que le hacen de mejorar la calidad de los servicios, pero sobre todo que se hagan obras bien hechas y terminadas.

El amarre. En la sierra de Badiraguato los ciudadanos ya se enfrentan a defender banderas de dos aspirantes a la presidencia municipal, por un lado está la diputada Lupita Iribe Gascón y por el otro la directora de Turismo, Luz Verónica Avilés Rochín, como fuertes contendientes a la alcaldía de Badiraguato. Ambas traen campaña de “apoyos” a los habitantes de todos los rincones de la sierra, con entrega de despensas, láminas, entre otros. Se dice que la inclinación de la funcionaria municipal por el partido Morena ya la tiene bien definida y hasta hace uso de los colores en vestimenta y todo, y que pese a que su jefa, Lorena Pérez, emana del PRI, no le ha puesto un detente ni una llamadita para detener el acelere. ¿Será acaso que también siente empatía por Morena?

Al trabajo. Con el nombramiento del nuevo secretario del Ayuntamiento, Julio Medardo Serrano Soto, éste asegura que no tendrá solo trabajo de oficina y que si el campo requiere que se mantenga activo saldrá a la calle a hacer trabajo, que aún es un año y meses para cerrar la administración, por lo que aprovechará el tiempo para brindar soluciones en bien del municipio, por lo que estableció ya reuniones con los empleados de la oficina para hacer sinergias de trabajo para que se continúe laborando en bien de la misma ciudadanía.