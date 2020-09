Sí, pero no. Quienes estuvieron de visita en la ciudad de Guamúchil fueron los diputados locales del grupo parlamentario del PRI, Magaly Inzunza y Sergio Jacobo Gutiérrez, siendo este último quien aseguró que es el Programa de Gestión Social lo que ha sacado avante al partido y las acciones de apoyo no van ligadas a la lógica electoral, lo cierto es que el PRI se encuentra en proceso de fortalecimiento en toda la entidad, y en este tema, resalta el trabajo que hicieron ayer mismo en la colonia San Pedro, donde entregaron apoyos prioritarios a los vecinos, como despensas y kits de limpieza.

¿Y la respuesta? Después que dieron el banderazo para la remodelación del estadio de beisbol en la sindicatura de Cerro Agudo, un ciudadano de este lugar pegó de gritos porque es dueño de un predio que se encuentra pegado al estadio que se pretende dejar en óptimas condiciones según las autoridades municipales, encabezadas por Jesús Guillermo Galindo Castro, y el detalle está en que al construir una barda el agua se estancaría en las tierras agrícolas de este ciudadano, mismo que le externó su inconformidad al síndico Víctor Favela, y quien muy amablemente le respondió que estaba al tanto de la situación, por lo que buscarían una solución a esa problemática, sin embargo, y al parecer, Galindo Castro hasta la fecha no ha dado su opinión acerca del tema que tanto afecta a ciertos habitantes.

Vigilancia. Una importante acción llevó a cabo el Ayuntamiento de Salvador Alvarado con la instalación de juegos infantiles inclusivos para personas con capacidades diferentes en el Parque Municipal Judith Gaxiola de Valdés. Este espacio tiene un importante significado tanto para los niños y adolescentes que integran la población con capacidades diferentes, pero lamentablemente prevalece la falta de respeto en la sociedad y son invadidos, causando daños a la infraestructura, por lo que sería importante que se brindara vigilancia de manera constante como una medida preventiva y de conscientización de parte de la Dirección de Seguridad Pública, encabezada por Gerardo Cervantes Mendoza, ya que en años anteriores se instalaron unos juegos y fueron dañados por la misma comunidad. Sin duda alguna las autoridades tienen un gran reto de lograr que se preserve este tipo de infraestructura, porque ya se presenta el problema en el Parque Lineal Morelos, que son usados por el público en general.

La tarea. Seguro en estos momentos el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura, Sergio Lagunes Inclán, anda con dolor de cabeza y no es para menos, pues le estalló la bomba del problema de motocicletas en Palmitas, el cual parece ser fuerte, más porque los jóvenes motociclistas se ríen de la autoridad al quemar llanta frente a la patrulla. Sin duda, Lagunes Inclán tendrá que reforzar la seguridad en la comunidad, ya que con un elemento por turno literalmente nada pueden hacer. La tarea de poner orden no la tiene nada fácil, debido a que tiene mucho déficit de agentes y quizá también esta situación se presenta en otras comunidades, pero hasta hoy nadie ha dicho algo al respecto. Si Seguridad Pública Municipal de Angostura no puede con el paquete, lo más conveniente es que pida ayuda a la Policía Estatal o la Guardia Nacional, antes de que se presente alguna tragedia.