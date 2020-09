Incongruencia. Ante el desalojo que vivieron algunos de los vendedores del tianguis del Centauro del Norte, en el municipio de Salvador Alvarado, la vendedora de un puesto de comida, Socorro Duarte, dijo que fueron con el oficial mayor Antonio Gallardo para que les diera permiso de instalar sus puestos nuevamente, ya que aseguró que en otras partes de la república ya pueden vender, pero la respuesta del oficial mayor fue que se pusieran en otra parte, que de ninguna manera los quería en el Centauro. Por lo que sin duda se presta para malos entendidos y los ciudadanos pudieran pensar que no importa la salud, sino que las cosas se hagan por debajo del agua o en lo “oscurito” donde nadie ve. Ante la presencia de los elementos de la policía, lamentablemente a los tiangueros no les quedó otra opción que retirarse a sus hogares sin haber vendido nada y sin tener dinero para el alimento del día, por lo que asegura que la crisis cada vez es más dura.

No bajar la guardia. Hoy inicia la segunda semana de la entrega de uniformes y útiles escolares del programa estatal, y a decir de su directivo, Omar Cuevas, el mayor temor que se tenía eran las aglomeraciones en los centros de canje en los municipios y afortunadamente los padres de familia acataron los protocolos y no se registraron largas filas o aglomeraciones en los municipios con mayor número de matrícula escolar. Pero ese buen resultado en la primera semana de entrega no debe ser motivo para que se baje la guardia y que en los municipios como Salvador Alvarado, las autoridades competentes como Protección Civil hagan lo propio con la supervisión de los puntos para mantener la labor de prevención tanto de los beneficiarios como en los establecimientos. Porque todavía faltan varias semanas de canje y las autoridades deben estar muy pendientes en el tema de la prevención.

Ni preocupación. A los que de plano nomás no se les ve brillo por ningún lado y en donde parece que nomás no hay ni preocupación por la serie de comentarios que circulan en las redes sociales hacia las autoridades es en el mero pueblo mágico, y es que la ciudadanía manifestó su inconformidad y desilusión del Ayuntamiento de Mocorito que encabeza el presidente municipal Jesús Guillermo Galindo Castro, ya que ha dejado mucho a deber por la falta de interés en la alameda del río, pues se encuentra en abandono total, ya dejaron de darle mantenimiento pese a que es un lugar recreativo y no se han puesto las pilas en la cuestión de la limpieza de las áreas públicas con el pretexto de que están cerrados estos lugares. Tal parece que el proyecto del aviario se pudiera convertir en una réplica a escala de una selva porque al paso que van, les pueden salir leones y animales salvajes de lo que se dice ser un parque familiar. Estas acciones pudieran ser en el afán de ahorrar algo de dinero debido a que el presupuesto se les recortó un 30 por ciento desde hace algunos meses, pero Galindo Castro debe tomar en cuenta que la limpieza es una necesidad para los mocoritenses y que para eso tiene personal tanto sindicalizado como de confianza asignado a esta área, ¿entonces, qué hacen?

El ejemplo. Cuando se pensaba que organizar un proceso de elección estaba muy complicado, por el periodo de la pandemia que generó el COVID-19, llegan los actuales dirigentes del Módulo de Riego 74-1 encabezados por Samuel López Angulo, quien pese a los esfuerzos por generar una unidad que los lleve a un proceso electoral dieron el ejemplo de un ejercicio libre, limpio y bajo las estrictas medidas de higiene para evitar la propagación del virus debido a que muchos de los socios se encuentran en edad de riesgo. La sana distancia y la disciplina de los socios fueron parte fundamental para lograr un ejercicio civilizado y enmarcado por la prevención. Fueron los discapacitados los encargados de las mesas receptoras del voto, ellos acudían hasta los vehículos de los socios para que pudieran emitir el voto, ejemplo que pudieran tomar los líderes del SNTE 53 para su proceso de elección, que por cierto, no dicen para cuándo.