Quiere repetir. Muy seguro de que será el próximo candidato a presidente municipal del partido Morena se encuentra el edil de Mocorito, Claudio López Camacho, quien dice que al no haber una estructura, él tiene mayor posibilidad que cualquiera. Al parecer está muy confiado de que puede llegar solo y sin ningún contrincante, ¿pero acaso López Camacho se ha puesto a pensar qué pasaría con él si los líderes de su partido se unen a favor de otro nombre para aparecer en la boleta electoral? La seguridad que tiene el también ex diputado local es clara y es que no habiendo más, como dice el dicho, en el mundo de ciegos el tuerto es el rey, pero claro que deberá hacer un poco más, porque el número de votos que logró concretar como aspirante a la presidencia municipal en el proceso electoral apenas y le alcanzó para llegar en la primera pluri para la regiduría.

En aprietos. Óscar Castro Borja, recaudador de Rentas en Angostura, literalmente está sentado en un barril de pólvora y además anda en el ojo del huracán, y es que le tiene que dar la cara y solución a los automovilistas que están muy molestos por la manera del cómo les están aplicando la multa. Resulta que una buena cantidad de automovilistas fue en tiempo y forma a realizar su cambio de placas, cuyo costo es de 2 mil 400 pesos, y en ese momento Recaudación, por instrucciones del Gobierno del Estado, no les aceptó el pago debido a que no había láminas ni rango de numeración, pero fueron anotados en una lista que sí acudieron dentro del término que corresponde a hacer su trámite. Hoy, que ya hay láminas, estos automovilistas acuden por sus placas y resulta que se les está cobrando 4 mil 800 pesos, con multa, por no haberlo hecho en el periodo correspondiente, pero el problema, en su momento, no fue de ellos, y lo peor del caso es que según nada más les harán el 50% de descuento de la multa. Óscar Castro anda que no halla la puerta de los constantes reclamos que le llueven a raíz de esto y de cierta manera su aspiración política podría verse afectada.

El llamado. A decir de algunos de los ganaderos afectados por la falta de alimento para sus reses, las Asociaciones Ganaderas de Salvador Alvarado no están respondiendo a la necesidad de pastura por la mortandad de ganado que va en aumento. Tanto a la Asociación que preside Roberto Sánchez, como la de César Camacho, les señalan la falta de respuesta para apoyar con pacas como anteriormente se les hacían llegar. Pero este año no han visto el apoyo a pesar de que se conoce la situación de falta de alimento y la escasez de lluvia, por lo que el llamado de los pequeños ganaderos no debe quedar sin ser escuchado y al menos atenderlos, para que si aquí no hay condiciones, se logren gestiones con la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

Sin acción. El problema del pez diablo en el Dique Mariquita, que se ha convertido en un depredador y que no genera la comercialización de su sangre, parece no importarle a nadie y esto lo aseguran los mismos pescadores, quienes dicen que de qué les sirve que vaya el secretario de Pesca en el Gobierno de Sinaloa, Sergio Torres, a querer sembrar larvas, si no se ataca esta problemática, que ya la han anunciado mucho y por más que piden ayuda no hay quién los rescate. La situación parece crecer, debido a que recientemente en las aguas de Dique Aeropuerto detectaron su presencia, que si por un descuido cae a la presa Eustaquio Buelna, acaba el trabajo de todas las cooperativas pesqueras de ésta.