A la espera. Tras haber salido victorioso en la votación, Dagoberto Llanes Soto ya es el nuevo presidente del Consejo de Administración del Módulo de Riego 74-2 de Guamúchil, pero seguro tendrá que esperar varios días más para asumir el cargo debido a que Samuel López Angulo no ha puesto fecha de cuándo dará su último informe de labores al frente del organismo agrícola, y seguro no lo hará pronto, a raíz de que se rumora que se encuentra contagiado de COVID-19 y está en la etapa de recuperación, pero se debe de mantener aislado un tiempo prudente para no generar afectaciones con quien se relacione. Dagoberto Llanes está a la espera y quizá desesperado por ya sentarse en la silla presidencial del módulo, pues el tiempo pasa.

En crisis. La falta de agua y alimento en el municipio de Salvador Alvarado está revelando un serio problema que enfrentan los ganaderos luego de quedarse sin apoyos ni programas desde el Gobierno Federal, siempre aseguraban que los estaban dejando a la deriva y obligándolos a caer en el abandono de la actividad. Recientemente un grupo de ganaderos de la comunidad Cacalotita presentó una mortandad de ganado de un promedio 10 vacas, lo que arrastró a un severo problema económico y a emprender acciones, por lo que se han hecho presente con el líder de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Luis Fernando Velázquez, para que se realicen gestiones que les permita en esta temporada salir adelante o no afectarse, debido a que las condiciones climatológicas no les ayuda, lo que ha generado mucha escasez.

Buscando la manera. Dice un conocido dicho “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, y la que no ha dejado que se la lleve con el tema del pago de nómina al personal es la administradora de Cruz Roja de Salvador Alvarado, Rosa Isela Parra, pues se encuentra buscando por cielo, mar y tierra cómo sacar fondos para tener el dinero, que hasta a los elementos de la benemérita los puso a vender boletos para rifar una olla robot que coordina Cruz Roja Estatal, pues el no haber hecho la colecta que se realiza año con año con el objetivo de recaudar fondos, misma que no se pudo llevar a cabo a causa de la pandemia y les causó un golpe duro, por lo que tendrá que buscar estrategias fuertes y encomendarse a todos los santos para lograr el recurso.

Un poco empolvada. Desde hace días se está revisando el reglamento interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura. La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez lo dio a conocer por la página oficial del Ayuntamiento que desde el año 2009 no recibe adecuaciones que la actividad les exige. Eso significa que desde hace 11 años que no se han actualizado puntos importantes en la normatividad municipal, y ahora con la creación de la Policía Ambiental se hace prioridad que todo esté en orden. Sin duda la presidenta está muy de cerca con todas las áreas de su administración y en especial en la de Seguridad Pública, al mando de Sergio Lagunes Inclán, a quien se le ve muy comprometido y no deberá quitar el dedo del renglón para que se logre actualizar el reglamento.