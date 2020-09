El compromiso. El alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, no deja de poner el dedo en el renglón con el llamado a la responsabilidad ciudadana, para que los bajos casos de contagio que presenta el municipio de manera oficial no aumenten “y poder salir avante de la pandemia provocada por el COVID-19”, así lo manifestó en un comunicado a su pueblo. El presidente reiteró su compromiso con la prevención y los apoyos alimenticios, por lo que aprovechó el llamado a la responsabilidad para anunciar que se retoma la entrega de despensas de manera personal. Para que a la ciudadanía le quede claro que su compromiso con el municipio es real y es por eso que va de casa en casa entregando los apoyos. ¡Ajá! Fue muy clarito que es su compromiso como autoridad, no vaya a pensar que como ya se acerca la época electoral, decidió abandonar la comodidad de su silla presidencial solo por eso.

Justicia. Por fin se le hizo justicia el Centro de Salud en la sindicatura de Cerro Agudo, el cual se encontraba catalogado como un ‘elefante blanco’ debido a que en el intento por rehabilitarlo, la obra queda truncada, pero por fin Víctor Cuevas Favela, síndico de Cerro Agudo, dio la buena noticia, ya que ha sido de los pocos que ha buscado esta gestión, y pues tras la presión que ejercían tanto él como los habitantes de este lugar, las autoridades municipales, encabezadas por Guillermo Galindo Castro, se dispusieron a hacer la gestión ante el secretario de Salud del estado de Sinaloa, Efrén Encinas Torres. Ya era hora de que los habitantes de Cerro Agudo tuvieran un lugar digno en dónde recibir atención médica, porque por un tiempo la administración de Galindo Castro hacía caso omiso a las peticiones del pueblo.

Al mejor postor. Como ya se había dicho en este espacio, ¡aguas con los deseos de “Chenel”!, y más luego que tarde José Manuel “Chenel” Valenzuela López destapó su aspiración a ser candidato a la alcaldía de Salvador Alvarado, pero como se mantiene independiente, aseguró que está listo para cualquier partido que lo necesite. Reconoció que su sueño es abanderar Morena, pero asegura que lo ve muy difícil y complicado debido a los intereses que se encuentran puestos en el partido de Armando Camacho y Ambrocio Chávez, que también quieren ser tomados en cuenta por Morena. Por lo pronto, “Chenel” ya se puso en el aparador, a la espera de lograr una buena negociación, que sin duda sabe de sus resultados electorales. El popular “Chenel” con mucha confianza afirma que si la candidatura llega a sus manos gana la elección del 2021 porque la gana, pues hasta hoy no ha fallado, además que sigue en el ánimo de la ciudadanía. La realidad de las cosas es que Valenzuela López, en Morena, la tiene difícil mas no imposible, esto tomando en cuenta sus repentinos abandonos de partido como ocurrió con el PAS en la pasada elección y tiempo más atrás al PRI.

Manos a la obra. Después de que los ciudadanos empezaron a quejarse que muy Pueblo Mágico Mocorito, pero con su atractivo natural como es la Alameda del río se encontraba abandonada y llena de monte, el director de Servicios Públicos, Aarón Aguirre, se puso manos a la obra y a organizar trabajo de limpieza. La intención es rescatar esta zona y mantenerla limpia para los visitantes una vez que la actividad turística empiece a repuntar.