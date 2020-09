Desespero. Donde impera el desespero al no saber cuándo podrá empezar la segunda etapa de construcción de viviendas para las familias que habitan en casas de lámina de cartón es en el municipio de Angostura, pues a decir de Omar Duarte Rodríguez, director de Desarrollo Social, todavía no da inicio, ya que los presupuestos y las participaciones han sufrido algunos recortes en el año a raíz de la pandemia, lo que ha sido difícil para muchas familias, pues con estas lluvias que se han presentado el material se ha roto y los angosturenses se han visto en la necesidad de ir a pedir apoyo, por lo que Duarte Rodríguez anda que no lo calienta ni el sol y no es para menos, pues anda buscando por cielo, mar y tierra apoyos, dado a que son alrededor de 70 familias las que han solicitado aunque sea bultos de lámina para mejorar sus casitas.

Con asuntos pendientes. ¿Cómo quiere dirigir a un pueblo?, si cuando fue tesorero Jaime Enrique Angulo no fue capaz de concretar el pago a los 10 expolicías que fueron dados de baja hace algunos años y quienes ya con la sentencia ganada a su favor no pudieron negociar para que les pagaran. Ha sido tanta la insistencia de los expolicías por dar cierre a este tema. El que sí dijo molesto que se fue queriendo ser alcalde fue el abogado de los policías, Enrique Román Gastélum, quien claramente dijo que se había ido por la puerta de atrás y sin haber logrado efectuar el pago que les correspondía a los exelementos de Seguridad. ¡Ah!, eso sí, dicen los agentes que el aspirante a la silla presidencial del Pueblo Mágico se la pasa de comunidad en comunidad predicando y mostrándose como el indicado y el hombre que vendrá a resolverles los problemas, situación que consideran sabe venderse bien, porque en un tiempo hasta ellos creyeron que les iba a resolver, pero de una se les fue de la tesorería sin decir nada del tema, y es que bien dicen que quien prueba el poder quiere repetir, y tal es el caso del exfuncionario, quien estuvo muy cerca de la silla y busca cómo llegar a ella, aunque haya dejado una serie de problemáticas sin resolver en la Presidencia.

La cifra y la realidad. La estadística es el aliado de las instituciones gubernamentales pero siempre y cuando las cifras sean a favor, porque si algo distingue a los funcionarios de cualquier nivel es mostrar buenos números, pero en el caso específico de los directivos del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, el director de Promoción Económica, Christian Zavala Obeso, ha informado que el municipio es de los pocos que no presentó caídas en la generación de empleos en base a los reportes oficiales que indican que este municipio es de los más estables, como así lo dio a conocer el secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, en su última visita a Guamúchil, pero la realidad es que también se padece de falta de empleo por el impacto de la pandemia que aún sigue presente. Y ni hablar de las condiciones de trabajo, porque por la necesidad de conservar un empleo en tiempos de crisis se aguanta hasta reducción de salarios y no se denuncian las malas prácticas, por lo que sería importante que en el monitoreo del comportamiento económico municipal no solo se destaque el buen dato, sino cómo se mide la calidad de los empleos.

Las mismas caras. Si hay algo que al interior de Morena no podrían presumir, menos decir que no permitirán, es que haya las mismas caras en el gobierno, porque en los últimos meses se han permitido el ingreso de los mismos políticos que han ocupado espacios públicos, y como en el último proceso electoral no fueron aceptados en sus partidos, buscan acomodo ahora en Morena con miras a aparecer en la boleta electoral. De los pretensos, Ambrocio Chávez Chávez fue candidato a presidente municipal por el PRD, Armando Camacho a la diputación por el PAN, entre otros que ya fueron aspirantes pero el voto no les favoreció.