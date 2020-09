La sucesión. Como los tiempos ya se están acercando, no solo en la política hay varios alborotados, sino que las cosas también se empiezan a calentar por la presidencia de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, pues el periodo de Mario Urías Cuadras está en su recta final y se rumora fuerte que entre los apuntados para relevarlo en el cargo aparecen Daniel Alfonso Urías Sánchez y Efraín Ruelas Urías. Los dos son buenos elementos, pero aquí habría qué ver las líneas de apoyo que traen cada uno, pero cabe resaltar que el popular “Dani” ya fue en una ocasión sucesor de Mario Urías, esto en la dirigencia del Comité Municipal Campesino de Angostura. Hay que esperar los tiempos para ver si se repite la historia o, incluso, podría darse la gran sorpresa de la reelección de Mario Urías, claro, si los organismos gubernamentales correspondientes así lo disponen, ya que su buen trabajo al frente de la JLSVVE lo respalda fuertemente.

Cada vez menos policías. A pesar del anuncio hecho por la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya, de que hay ocho aspirantes a ser policías municipales, la situación no ayudaría mucho al municipio costero, pues estos cadetes culminarían su preparación dentro de seis meses o un año para poder así incorporarse a las filas de la Dirección de Seguridad Pública, mientras que el déficit de elementos continúa siendo una problemática que urge solucionar, pero las cosas no acaban ahí, sino que a esto se suma el tema de la próxima jubilación de algunos elementos, lo que dejaría a la corporación con menos agentes y a la espera de que terminen su preparación los ocho cadetes que están en proceso actualmente y con la incertidumbre de ver si más adelante vaya a haber más interesados.

No al maltrato animal. Pidiendo por el bien de los animales, el director estatal del ISEA, Mario Valenzuela, hizo un atento llamado a los gobiernos para que apliquen la Ley de Protección Animal y que los municipios la reglamentaran, además señaló que el Sector Salud también debe actuar. Lo irónico de esto es que su esposa, Guadalupe Iribe Gascón, es la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado de Sinaloa, quien hasta la fecha no ha gestionado ni manifestado que se implementará alguna acción en contra de quien maltrate a cualquier animal. Pese a que la iniciativa de Mario Valenzuela vale la pena, puede que no esté haciendo las cosas de tal manera que lo lleven al camino indicado para que sus intenciones se cumplan.

Que no se queden atrás. Sin duda, Angostura es el municipio de la región del Évora que más destaca por la aplicación de la ley en materia de protección ambiental. El ejemplo lo han puesto con algunas detenciones de infractores ambientales, pero más allá de eso, la sanción impuesta ha sido con servicio comunitario, como lo dio a conocer el pasado día viernes la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez en sus redes sociales. En la foto que publicó se puede observar a dos ciudadanos reparando su falta con una actividad de beneficio al entorno y, ante estas acciones, es preciso señalar que las buenas prácticas de los gobiernos pueden replicarse en el resto de los municipios, como Salvador Alvarado y Mocorito, porque en lo que va del año no se ha hecho público cómo se está aplicando la ley en este tema. En el caso de Mocorito, tanto los directivos de Ecología como de Seguridad Pública son de recién ingreso, pero en Salvador Alvarado hace falta que se note la coordinación entre la titular de Ecología, Karina Camacho, como el director de Seguridad Pública, Gerardo Cervantes Mendoza, y que no se queden atrás en este tema, porque lo que no se ve no se nota, dice un dicho muy conocido.