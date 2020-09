La labor. El lamentable hecho que ocurrió la tarde del sábado en la comunidad de El Ébano en el municipio de Angostura, que dejó a un bebé con quemaduras de segundo grado al recibir el impacto de un rayo, es una oportunidad para que se intensifiquen las labores de prevención en las comunidades en esta temporada de lluvias. Es muy importante que instituciones como Protección Civil, que preside Luciano Castro Bojórquez, intensifiquen las campañas de difusión de información sobre las medidas y cuidados que la ciudadanía debe tomar para evitar afectaciones a la integridad física. Sin duda el acercamiento con la ciudadanía es importante para fomentar la cultura de la protección civil y que la población evite ciertos lugares que representan puntos de riesgo, como le sucedió a la familia que se encontraba debajo de un árbol cuando ocurrió la tragedia. En este sentido el director de Protección Civil tiene una tarea imprescindible que realizar, ya que es una de las funciones principales: la prevención.

En aclaración. Si algo caracterizaba a Angostura al inicio de la pandemia por Covid-19 eran su cifras bajas y el intenso trabajo realizado por la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien cercó todas las comunidades con puntos de sanitización, recorrió casa por casa llevando equipo para protegerse, como gel antibacterial y cubrebocas, pero en los últimos meses se abrió una rendija en el área de deportes y sin que hubiera control ni medidas se empezaron a reanudar las actividades deportivas, y el detalle es que no solo era gente del municipio y como en el resto de las ciudades y municipios se encontraban sin actividad por la pandemia los juegos empezaron a llenarse, situación que consideran pudiera ser un factor para que el número de contagios fuera en incremento, de ahí que la Comisión de Salud del Ayuntamiento citará al director de Deportes, Hecmar Bojórquez Aispuro, para aclarar esta situación y ver qué medidas tomar.

La visita. Será que el gobernador Quirino Ordaz Coppel realmente asistió al Pueblo Mágico solo para ver y verificar el avance que se tiene en el Museo Tigres de Norte, o solamente fue pretexto para pasear por este turístico lugar aprovechando el fin de semana. Lo que sí es cierto es que el gobernador la última vez que vino a estas tierras mocoritenses expresó su inconformidad ante el poco avance que esta obra tenía y pidió al director de Cultura, Pedro Sánchez, que agilizaran los trabajos. Pese a que es una obra bastante grande, el mandatario estatal no se mostró feliz con el trabajo realizado, y es que pareciera que el director de Cultura solo tiene cargo de membrete porque trabajo en sí no se ve que sea parte de sus ideas a favor de Mocorito, acción que pudo haber disgustado a Ordaz Coppel.

Respiro. Lo que para muchos las lluvias son preocupantes en el municipio de Angostura, para Ricardo Angulo García, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapaang) es un gran respiro, pues gracias a las benditas lluvias han ayudado a que la ciudadanía no haga mal uso del agua y hagan conciencia de tan importante que es, ya que hace unas semanas que ni una sola gota caía y los habitantes hacían mal uso de ella, ocasionando que el agua no abasteciera para todos los ciudadanos y por más que se les hacía tratar de entender que no la desperdiciaran, no se miraba resultados hasta que empezaron a caer las lluvias.