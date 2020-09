¿Será personal? En el Ayuntamiento de Angostura el regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, y el secretario, Saúl Alfredo González, están dando de qué hablar, y es que en cada sesión de Cabildo entran en una serie de dimes y diretes por diferentes temas, como si algo personal hubiera entre ellos. El secretario participa en todo y en su afán de defender a la alcaldesa no la deja hablar, eso es lo que molesta al regidor, porque hay cosas que la propia alcaldesa, que tiene más conocimiento del problema, le tiene que dar solución, incluso en la reciente reunión Beltrán Astorga y Saúl González se enfrascaron en dimes y diretes solo por no turnar a una Comisión Transitoria un tema, a lo cual tuvo que intervenir la alcaldesa para calmarlos, y ya para terminar el regidor le pidió al secretario no opinar y que dejara hablar a la alcaldesa.

Que no quede duda. Si de cumplimiento con las obligaciones hablamos, destaca el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que aún preside Yuriria Zepeda Corrales, porque no se sabe para cuándo será la renovación de la dirigencia, pero el tema que nos ocupa no es éste, sino sobre el resultado que publicó la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respecto a la verificación anual de obligaciones de transparencia del ejercicio 2019. Las cifras colocan en primer lugar al Stasasa con un 97.70 por ciento de cumplimiento, superando a los sindicatos en el estado. Lo que sin duda fue motivo de exaltación y se publicó en la página oficial del sindicato, donde se resaltó que con este resultado se refrenda el compromiso del Comité Ejecutivo para brindar información a la ciudadanía, pero también es una expresión para dejar claro que “no quede duda” sobre el desempeño que realizó la líder, que ya está próxima a dejar la dirigencia, pero de ese tema prácticamente no se ha informado ni de fechas previstas para la realización de la asamblea.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un respiro. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Miguel Antonio Castro Vázquez ve en el tema del Buen Fin una buena oportunidad de reactivar la economía local, por lo que se ha dedicado a conminar a todos los socios para que sean parte de esta actividad que se realiza año con año con el fin de mover y brindar oportunidad a la ciudadanía. Oportunidad que están esperando para poder recuperar la pérdida que generó la pandemia por el COVID-19 en los últimos meses.

Los desplazados. En pésimas condiciones están las calles de las comunidades cercanas a la sindicatura de San Benito, y es que el Gobierno Municipal, a cargo de Guillermo Galindo Castro, hace caso omiso, debido a que es tiempo de lluvias y los caminos se vuelven a dañar. Aquí lo lamentable es que solo se está pensando en el gasto del Ayuntamiento por estar dándole mantenimiento a los caminos de estas comunidades y no en los ciudadanos, que todos los días se ven obligados a pasar caminando entre el lodo y las enormes zanjas; es tan grave la situación, que ni el camión de la ruta La Tasajera-Guamúchil se anima a meterse, lo que representa otro problema para los habitantes, todo esto mientras el gobierno pensando en contar los pesos que gasta en las mejoras en bien de la ciudadanía.