La contradicción. En la conmemoración del Grito de Independencia en Angostura las autoridades municipales no permitieron la presencia de la ciudadanía para evitar aglomeraciones, y la medida fue aplaudible, ante los contagios de COVID-19 que han surgido, pero resulta que en la sala de Cabildo los funcionarios, que eran más de 30, sí se aglomeraron y no cumplieron con la sana distancia, eso molestó al regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, que ni la foto grupal se quiso tomar, mucho menos la particular con la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez como todos lo hacían. El coraje de Beltrán Astorga no paró ahí, ya que según los regidores, no se podían subir al templete al lado de la alcaldesa al momento del Grito, para cumplir con los protocolos de sanidad, pero una vez que terminó la conmemoración ahí sí todos tuvieron permiso para subirse y seguir las sesiones de fotos. Por tal motivo, sin despedirse y al ver las contradicciones que se estaban dando, el regidor agarró camino para su casa.

El reto. El nuevo secretario del Ayuntamiento de Mocorito, Julio Medardo Serrano, tiene muchos pendientes por atender en sus primeras semanas al frente de tan importante oficina del Gobierno Municipal, pero sobre todo tiene el gran reto de hacer la diferencia en el corto periodo que queda de la administración y que su paso por el Ayuntamiento se distinga por buenos resultados y no por señalamientos ni polémicas como ha ocurrido este año con varios funcionarios. El exregidor tiene ante sí la gran responsabilidad de llevar a buen término las riendas del municipio. Y eso solo se verá con hechos y resultados en los próximos meses, por lo que no tendrá tiempo de detenerse sino de empezar a trabajar y concretar acciones que se mantenían detenidas.

La sindicatura olvidada. En donde consideran poco atento al presidente municipal Guillermo Galindo Castro es en la sindicatura de Pericos, y es que el funcionario se ha dedicado a prometer y no cumplir en su mayoría a su palabra. En esta ocasión el entrenador de futbol de Pericos, José Ángel Rodríguez Gutiérrez, expresó que el deporte está abandonado y es por la falta de apoyo de parte de las autoridades municipales. También señalan fuertemente el hecho de que los niños no cuentan con un espacio digno para ellos en donde puedan practicar este deporte y deben adaptarse a lo que tienen. Además el problema no termina ahí, sino que también en La Guamuchilera le están sacando los trapitos al sol, ya que Galindo Castro se hace el que no ve ni conoce cuando se trata de la zona sur, por lo que el coordinador de La Guamuchilera Segunda, Carlos Pérez Villa, dijo que ya están cansados de que los ignore y que les dé la espalda.

Poco brillo. Cuando César Fredy Montoya Sánchez recibió la oportunidad para ser secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado su esperanza de ser considerado para ser candidato a alcalde brilló con más luz, sin embargo, con el paso del tiempo, poco a poco se ha visto que pareciera que fue todo lo contrario, debido a que su proyección es nula y solo salvo en situaciones de emergencia, como el contagio del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, es en donde ha hecho sus apariciones, sin embargo, su perfil es bajo y sin mucho ruido que le ayude, por lo que la consideración a ser secretario pareciera que no fue con la intención de proyectarlo, sino de mantenerlo tranquilo y sin mucho recorrido que le permita crecer en esta oportunidad.