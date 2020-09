Los trapos. Todavía no llega y ya le están lloviendo las críticas de parte de diferentes ciudadanos, y es que Jaime Enrique Angulo, quien fuera tesorero del municipio de Mocorito, les ha quedado a deber a los habitantes del Pueblo Mágico. Y es que los expolicías que fueron despedidos sin liquidación pretendían reunirse el día de ayer para sacarle los trapitos al sol al exfuncionario, actividad que dicen ellos la posponen hasta el lunes, porque su intención es evitar que el extesorero llegue a tomar un puesto público, o bien, candidatearse a alcalde, porque aseguran que de seguir los lineamientos del que se dice es su consejero personal, el actual presidente municipal Guillermo Galindo Castro, estarían acabados con el tema del pago de la liquidación, porque todo parece indicar que la máxima que anunció en su momento el alcalde es que iba a darle largas, porque en su administración no les pagaba la liquidación que ellos ganaron en los juzgados, por lo que el temor es que continúen los tentáculos de Guillermo Galindo en este tema.

Desempolvándose. Algo no muy común ocurrió durante la sesión de Cabildo en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado pero que es importante destacarlo, ya que, como pocas veces se le ha visto a la regidora Diana del Rocío Chimal, participar y aún más, rendir cuentas de su trabajo. El día de ayer la edil presentó un informe de las comisiones que preside para dar a conocer las actividades que ha estado realizando. Al parecer ésta es una buena señal de que la edil ya está desempolvándose, porque es una de las regidoras que se caracteriza por su muy baja participación en las sesiones. Y ni qué decir de las propuestas a beneficio de los ciudadanos, porque lo que va del año no ha destacado como una representante propositiva y activa, pero ayer se rompió el letargo y el conformismo que la ha distinguido. Eso es un buen paso para que dé muestras de su compromiso con el pueblo alvaradense, ya no con buenas intenciones, sino con resultados de lo que hace y cómo lo hace.

De mucha importancia. Si bien la productividad y el rendimiento en las participaciones en las sesiones de Cabildo no son propiamente una constante en ascenso de los regidores del municipio de Salvador Alvarado, pero de eso a discutir por poco más de media hora si está o no está presente el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, es una pérdida de tiempo. Y es que resulta que en la reunión de concertación política que se tuvo un día previo a la sesión los regidores aprobaron por mayoría de los presentes que la máxima autoridad municipal se conectara vía Zoom para encabezar la sesión; sin embargo, en cuanto dio inicio el primero en levantar la mano fue el regidor Gilberto Lugo Sánchez, quien decía que el alcalde no estaba presente en la sesión de Cabildo, y se enfrascó en un ir y venir de comentarios, hasta que le hicieron saber que debía aceptar la decisión que se tomó en la reunión de concertación política a la cual él no asistió, que si bien esta intención de mantener reuniones virtuales él la había presentado en la mesa y no se había publicado de manera oficial, era un acuerdo tomado por la mayoría de los regidores. Fue tanto el ir y venir de conversaciones, que cuando llegó la oportunidad de aportar y ofrecer el resultado por el trabajo hacia el pueblo poco se discutió y se defendieron causas.

Con la prevención. En esta época de lluvias Protección Civil de Salvador Alvarado busca crear consciencia en la ciudadanía alvaradense a que tomen todas las medidas necesarias, que eviten cruzar arroyos y tirar basura en las alcantarillas, para que los colectores pluviales de la ciudad no se tapen y causen afectaciones, y sobre todo estar precavidos al no transitar por lugares inundados para evitar accidentes, es por ello que el titular de la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho, se encuentra preocupado por la seguridad de los habitantes, ya que por eso con cualquier lluviecita que pega va a inspeccionar estos lugares, pues como dice el conocido dicho: Más vale prevenir que lamentar, y Gastélum Camacho está con todo en la prevención.