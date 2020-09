El exhorto. La militancia priista de Mocorito le hizo un exhorto al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, para que oriente y modele su actuar, que él y los demás actores políticos en el municipio con interés de participar en el proceso de renovación del Consejo Político Municipal lo hagan sumándose a la unidad partidista, ya que dijeron no hay equilibrio en el proceso. Así lo manifestaron representantes de sectores del PRI, en un comunicado y en rueda de prensa el día de ayer, cuyo acto fue presidido por el presidente del Comité Campesino No. 13, José Alfonso” El Güerito” Acedo Sánchez, quien señaló que lo que necesita el partido es estar unido para lograr la fortaleza. Pero ahí no quedó todo, sino que lo llamó a visitar al partido mocoritense y revisar cómo se está llevando a cabo el proceso.

Con el ojo temblando. Vaya sorpresita recibió el regidor por Morena, Claudio López, quien ya había hecho el anuncio creyéndose el único aspirante de su partido que podría ser el candidato a la presidencia municipal. Y es que el día de ayer en el municipio de Mocorito ya apareció un adelantado más que dijo querer se abanderado de Morena en el proceso electoral del 2021. Se trata de José Francisco González Gastélum, quien acompañado de algunos simpatizantes manifestó su intención y dijo estar en condiciones de ser parte de este proceso electoral, que su proyecto lo basará en valores, educación y la búsqueda de inversiones que beneficien el crecimiento del municipio.

En las mismas. Los habitantes de la comunidad de La Escalera ya no hallan a qué santo rezarle, pues por más quejas que ponen el problema de las aguas negras sigue presente año con año y ahora con esta contingencia también tienen que preocuparse de las enfermedades que pudieran surgir a raíz del colapso del drenaje que provocan fétidos olores, dejando malestar en los habitantes; aunque las lluvias estén por terminar, lo ideal sería que el gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, agilice sus trabajos si no después va a tener que implementar brigadas de salud para combatir las enfermedades que surjan de ese foco de infección.

Sin control. Luego de que se anunciara que a partir del día 15 se iniciaría la reactivación de la renta de salones de fiesta, luego que siempre no, se generó una serie de descontrol entre la población, sin embargo es de reconocer que faltó mayor coordinación entre el director de Acción Social, Sandro Navarro Montoya y la dirección de Seguridad Pública, porque lo que sí ha habido es la organización de fiestas, es tanta que incluso el mismo Sandro asegura que la gente sigue haciendo fiesta sin obtener el permiso de la autoridad, por lo que hizo el llamado a que se haga este trámite para evitar que se les cancelen.