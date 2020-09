Sin brillo. Mientras que en Angostura algunos partidos políticos ya andan haciendo mucho ruido y dando señales de vida de cara al proceso del 2021, el PRI parece estar dormido en sus laureles dado a que a su líder municipal, Helen Angulo, quien por cierto también es regidora en el Cabildo angosturense, no se le ha visto actividad alguna, como que confía mucho en el trabajo que está realizando la alcaldesa Aglaeé Montoya para ganar la contienda, porque de su cabecita no se le vislumbra ninguna idea que los lleve a estar en boga rumbo al proceso electoral. Se rumora fuerte que el tricolor está dividido y que Helen “se sacó la rifa del tigre”, pues sin tener mucho mérito le dieron la responsabilidad que todavía no ha desempeñado como la militancia de hueso colorado desea, incluso algunos hasta están pensando en cambiar de color y apoyar causas contrarias al PRI, porque hay que reconocer que viejos lobos de mar merodean siempre el PRI y están al acecho de quien empiece a sacar la cabeza.

En el Día de la Paz. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Paz cuyo propósito es fomentar la cultura de la no violencia, pero lamentablemente ayer también fue una mañana marcada por la violencia con el hallazgo de una persona asesinada en una de las comunidades de Mocorito. Esto muestra un crudo contraste entre los buenos propósitos y la realidad que se vive en la región del Évora, en particular el municipio de Mocorito donde se han registrado varios hechos violentos este año. Es importante mencionar que la noche del domingo también se registró el trágico hallazgo de un cuerpo, lo que representa un gran reto a afrontar para el nuevo comandante de Seguridad Pública, Efraín Ureña, quien no deberá bajar la guardia para reducir los índices delictivos que se han venido presentando. Y que su paso al frente de importante Dirección de Seguridad sea firme y con resultados.

El sordo. Por más que los exelementos de Seguridad de Mocorito hagan ruido, más los ignora el alcalde Guillermo Galindo Castro, y es que el funcionario dice que ese problema no se generó en su tiempo de alcalde, pero no logra comprender que al estar ocupando la silla él debe velar por los intereses de los ciudadanos que le dieron el voto y que gracias a ellos pudo llegar a donde está. Galindo Castro ha esquivado todo tipo de acusación en su contra y es que con tantos ciudadanos que lo rechazan hoy en día, el presidente ya se acostumbró a que le echen leña y a no resolver las situaciones en el Ayuntamiento, por lo pronto con sus acciones parece revelar que lo que dicen los exagentes es que le da largas al asunto y que en su administración no se resolverá.

Sin respuesta. En el dique La Mariquita no hay eco, por más que aseguran pescadores de este espejo de agua han hecho para que volteen a verlos no hay respuesta con el tema del plaga del pez diablo, más de alguno de los pescadores aseguran que muchos les dicen de diferentes proyectos, como elaboración de alimentos para gato, platillos especiales, pero no hay ningún apoyo que llegue para empezar a trabajar. Es más aseguran que este tema ya lo han planteado al mismísimo secretario de Pesca, Sergio Torres Félix, pero que no les da ninguna respuesta y consideran que la solución pudiera tardar porque aparte Torres Félix anda ahora más preocupado por brincar a una candidatura que llegar a una solución.