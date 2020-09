Las cifras sí importan. Por la falta de responsabilidad de una titular de área quedó mal posicionado el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Angostura, en cumplimiento de obligaciones de transparencia en tiempo y forma. Nada más y nada menos que en la última posición en la Verificación 2020 de la Comisión Estatal para el acceso a la información Pública del Estado Sinaloa, respecto a las 25 paramunicipales supervisadas. Y es que este resultado referente al ejercicio 2019 no debe dejar de observarse porque esto también evidencia que no siempre los directivos municipales hacen una buena elección de quienes integraran las instituciones y en un tema tan importante como es la transparencia. Ya que al delegar funciones también se incurre en la falta de supervisión del desempeño de los encargados de área. Y aunque del Director, Ángel Andrey Ángulo, no justifica ésta situación y reconoce la falla, sin duda deberá ser más selectivo a la hora de nombrar a su personal a cargo para evitar este tipo de errores que afectan la imagen de la institución. Porque las cifras si importan como se pudo comprobar en éste caso.

El gran temor. Es por el que está pasando en estos momento el jefe de Servicios Regionales del Évora , Lizandro Sillas López, con el tema de las escuelas de tiempo completo, pues según comento que existe el riesgo de poderse quedar sin recursos para seguir operando debido a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se plantea un recorte del 100 por ciento, motivo para que en el año 2021 sea un grave problema tanto como para alumnos y docentes a lo que dijo que es injusto porque ellos como autoridades saben de los buenos resultados que se obtienen con los recursos y no es para menos pues si este desaparece será un gran golpe para la educación. Ahora lo que le queda hacer al jefe de Servicios Regionales es tener la esperanza de que los diputados y senadores encargados de votar la iniciativa de presupuesto tomen conciencia de ello.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Vaya sorpresita. Nadie se imaginó que de la noche a la mañana en la conducción de las Jornadas Vecinales que viene organizando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en algunas comunidades para entrega de huevo, pollo y otros víveres, apareciera el ex secretario del Ayuntamiento de Angostura, José Ramón López Tuason. A quién no se le miraba moverse en el tema político ni de chiste luego que fuera destituido durante la administración de José Ángel “El Pitón” Castro Rojo por desacato de la declaración patrimonial. Como reguero pólvora se recorrió la voz de su presencia en los eventos por lo que no fue de mucho agrade de los priistas quienes aseguraron que no arrastrará para el partido puntos a favor. De que algo le saben, no hay duda habrá que esperar cómo se mueve el ex secretario de Angostura.

A trabajar. Sin duda alguna el líder del PAN en Angostura, Roberto Angulo, está muy preocupado pero sobre todo ocupado en lograr concretar alianzas con otros partidos políticos para tratar de salir bien librado en el proceso del 2021, pues reconoce que por sí solo Acción Nacional no tiene la fuerza deseada entre la ciudadanía, muestra de ello es que ya cayó hasta el cuarto escalón en las preferencias. Roberto Angulo sabe que si no hacen un buen trabajo de convencimiento entre la población y si no logran algunas alianzas el PAN podría perder no solo la alcaldía sino hasta el registro en Angostura, pues ni los buenos cuadros políticos que posee lo salvarán del declive total.