Mano blanda. Al principio, el Gobierno municipal a cargo de Carlo Mario Ortiz Sánchez, estuvo muy firme en querer castigar a los negocios que estuvieran invadiendo banquetas, pero hoy en día todo volvió a ser como antes y los negocios siguen cayendo en esta falta, pero lo peor es que Oficialía Mayor, a cargo de Antonio Gallardo, ha dejado el tema a un lado e incluso en días anteriores algunos vendedores del tianguis del Centauro del Norte dijeron que no los querían dejar trabajar en el bulevar, pero que sí tenían permiso para ponerse en algunas banquetas del Centro o en cualquier otra parte que ellos quisieran, pero de ninguna manera en el bulevar. Esta acción se pudiera entender como un apoyo a la invasión de espacios públicos para peatones.

Con la frente en alto. En el municipio de Mocorito ya está por arrancar el programa oficial de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales, una muestra de que no se han dejado de atender los servicios públicos a la par de la atención en alimentación en comunidades, con la entrega de despensas. Estas y otras acciones más las dio a conocer el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, a través de sus redes sociales, donde siempre está muy activo informando a la ciudadanía de los resultados de su gobierno. En una de sus últimas publicaciones, a propósito de dar a conocer la visita que realizó a los Espacios de Alimentación y Desarrollo, señaló que la manera de trabajar en su administración está por encima de cualquier difamación o falsos señalamientos. Y se sigue avanzando con la frente en alto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con todos los poderes. Al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Angostura, más de alguno masculla contra la fuerza con la que regreso al partido Jorge Mario Rivera Camacho, quien hace algunos años abandonó el partido para sumarse a la fuerza de Nueva Alianza, luego que no resultara favorecido con la atención de la candidata a la presidencia municipal en aquel entonces. Pero su regreso como simpatizante lo marcó la campaña de Aglaeé Montoya, quien de nueva cuenta se sumó al partido y con más fuerza y apoyo, luego que fuera nombrado recientemente como el líder de la Red de Jóvenes por México en Angostura y hasta consejero estatal. Lo que no ha dejado contento a muchos, quienes aseguran que tienen tiempo picando piedra y formando lealtades sin resultados.

El esfuerzo. Es un hecho que el Ayuntamiento de Angostura tiene problemas financieros, más por todos los gastos que no estaban previstos realizar pero se tuvieron que hacer para enfrentar la pandemia, es por ello que el tesorero Heriberto Tapia Armenta, en coordinación con la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, está haciendo titánicos esfuerzos para ahorrarse recursos y no verse afectados a finales de año, cuando le tengan que entregar el aguinaldo a los trabajadores. Tapia Armenta está recortando presupuesto en varias áreas y no es para menos, pues no quieren tener polémicas, manifestaciones ni dimes y diretes al cierre del 2020. Incluso, para tener aun más de solvencia económica, actualmente tiene el programa de Descuentos de Multas y Recargos en el Pago del Predial Urbano, y todo parece indicar que va por buen camino.