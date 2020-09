El interés tiene pies. Los políticos en Sinaloa poco a poco van asomando la cabeza cada que pueden, y Rosa Elena Millán, actual directa del Registro Público de Sinaloa, hizo presencia en la Región del Évora con el pretexto de verificar el estado en el que se encuentran las instalaciones de la USE en Salvador Alvarado y Mocorito. Será que Millán también busca lograr encabezar al estado de Sinaloa porque realmente su visita no fue de impacto y lo temas que trató no son de mucha relevancia, más bien pareciera que lo hizo de mera requisito. Solo hay que esperar un par de meses para saber las verdaderas intenciones de los políticos, incluyendo a Rosa Elena Millán, quien a los pocos días de asumir esta responsabilidad se encuentra recorriendo el Évora.

En espera. Es como se encuentran los floristas de la ciudad de Guamúchil para poder prepararse para el Día de Muertos, debido a que aún las autoridades no les definen si se van abrir o no los camposantos, luego que en meses pasados, y debido a la situación de la pandemia, los puso con los pelos de punta la declaración que cerrarían los panteones para evitar aglomeraciones, situación que los dejó con el Jesús en la boca, y no es para menos, pues no quieren tener pérdidas como las ocurridas el pasado 10 de mayo, en donde se vieron a la necesidad de desechar muchas flores a raíz de que los panteones no se abrieron y las celebraciones por la pandemia generada por el COVID-19 bajaron considerablemente. Ahora, Juan Ramón Velázquez Labrada, líder de los floristas, dijo “más vale prevenir que lamentar”, por lo que van a esperar las indicaciones en los primeros días de octubre y con base en ello reaccionar la compra de producto para ofrecer a los clientes.

El trabajo. Más acción, menos discurso. En el municipio de Salvador Alvarado hay desatención de la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa, que preside Miguel Ángel Murillo, porque a meses de una de sus últimas visitas para atender las quejas ciudadanas por alza de precios en la canasta básica en la ciudad de Guamúchil, ya no ha habido presencia para verificar el cumplimiento en el sector comercial de venta de medicinas, para que no se lucre con la salud ante la necesidad que aún existe en demanda de medicamentos por la pandemia. Pero el funcionario estatal ha brillado por su ausencia y no ha informado de avances en la oficina de Profeco que se prometió instalar a corto plazo en Guamúchil para brindar atención a la región del Évora. Estos ejemplos dan cuenta que en el caso de este municipio ha faltado más acción de parte del directivo.

La preparación. En las alcaldías de la región del Évora ya empiezan a preocuparse y apretarse las manos, debido a que ya se acerca el periodo en que los presidentes municipales deben ir preparando el informe de labores de su segundo de año al frente de la administración, situación que sin duda preocupa, más cuando el tema de la pandemia los llevó a detener acciones y a cambiar recursos y acciones en temas de sanidad por el COVID-19. En Mocorito, municipio que dirige Guillermo Galindo Castro, las únicas obras que se tienen traen un retraso con varios meses, tanto que en su visita al Pueblo Mágico, el mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel le dijo que se pusiera las pilas y la concluyera sin darle más larga, por lo que el acelere será parte para ver si se logran incluir como obras concretadas.