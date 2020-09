En la lucha. En el municipio de Angostura se corre fuerte el rumor que al síndico procurador del Ayuntamiento, Arturo Ávila Atondo, le late el corazón para ser candidato y buscar la alcaldía en el 2021, pero está viendo que el PRI no le dará la oportunidad de ser el abanderado, ya que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, le podría cortar la inspiración al buscar ella la reelección, es por ello que Ávila Atondo se anda moviendo y tocando puertas en otros partidos, pues se dice que ya ha sostenido algunas reuniones con dirigentes del PAN para analizar la viabilidad. Arturo Ávila Atondo también coquetea con Morena, pero habría que esperar qué dicen los altos mandos, incluso el propio regidor José Luis Beltrán, ya que por estas siglas hay muchos pretensos que esperan la luz verde.

Mal inicio. Un temor que se hizo realidad para los pescadores angosturenses fue la poca captura de camarón al iniciar la zafra el día de ayer, pues era poco el producto que lograban capturar luego de varias horas de labor. Al parecer, el problema se debió a las mareas, por lo que esperan que en los próximos días repunte la captura del crustáceo, mientras tanto el comienzo no fue bueno y mucho no lograron recuperar lo invertido, principalmente en el tema del combustible, pues a esto se le suma que no contaron este año con el subsidio a la gasolina ribereña, lo cual, señalaba el director de Acuacultura y Pesca del Ayuntamiento de Angostura, Rudecindo Obeso López, es un duro golpe a la economía de los hombres del mar, quienes al menos tenían ese apoyo en años anteriores pero ahora, sin éste y con el temor de un mal inicio, las cosas se complicarían, por lo que solamente les queda esperar a ver cómo evoluciona la captura en los próximos días.

Estragos. Vaya sorpresa que dejaron los fuertes vientos registrados esta semana en el Pueblo Mágico de Mocorito, y es que además de dejar sin luz varios sectores, la sala de Cabildo del Ayuntamiento también sufrió los estragos, pues algunas partes de la pared salieron volando con la ventisca. Cabe mencionar que esta obra tendrá poco más de cuatro años de haber sido construida y fue autorizada durante la administración de José Eleno Quiñónez, teniendo una inversión de más de 600 mil pesos, así como observación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ya que el recurso no se debió utilizar en ésta. Ahora la situación es buscar que se responda por los daños, ya que se trata de una construcción reciente, aunque al parecer no de muy buena calidad al ser paredes de tabla roca las usadas en ésta.

Supervisión pareja. Recientemente se anunció la reapertura oficial de los salones de fiestas en el municipio de Salvador Alvarado bajo ciertos protocolos preventivos que deberán acatarse, pero hay una labor que es fundamental para que funcione la reactivación de estas actividades que concentran a personas de todas las edades, y es el seguimiento a través de la supervisión del cumplimiento de las medidas de sanidad. Una de las instituciones involucradas es la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que encabeza Luis Alberto Gastélum Camacho, y hasta donde su competencia lo establezca deberá dejar claro a los propietarios que no habrá distingos a la hora de elaborar el reporte de las condiciones en que se encontraba el establecimiento, qué tanto cumplían y qué deberán cumplir en lo inmediato. Dicha labor de supervisión se dio a conocer en la página oficial en redes sociales el pasado jueves, informando que estaban revisando las medidas de seguridad en los salones de eventos y hacían el llamado a cumplir con las recomendaciones y lineamientos para cuidar la salud de los visitantes. Lo importante aquí es que la institución sea firme en su labor y logre que ninguno de los salones de fiesta incumpla con el mandato de las autoridades.