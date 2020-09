La omisión. Según las autoridades educativas representadas por Lizandro Sillas López han dado a conocer que todo esto bien y que no se ha presentado ningún robo en las escuelas de la Región del Évora, pero la realidad es que Seguridad Publica tiene dos casos registrados y esto se dio a conocer a través de la página de Acceso a la Información. Lamentablemente el jefe de Servicio Regionales, Lizandro Sillas ha negado esta situación pero lo que nadie se explica, es porque lo hace y es que era de esperarse que esto pasara porque es un mucho el tiempo que los planteles están solos y sin seguridad y pese al apoyo de SPyTM, las cosas de una u otro forma se salen de control debido a que son muchas escuelas que cuidar y pocos elementos que tienen más responsabilidad que estar haciendo rondines.

¿Falta de voluntad?. Desde la primera quincena del mes de julio terminó el periodo oficial de la líder del Sindicado de Trabajadores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado (Stasasa), Yuriria Zepeda Corrales, periodo que se ha venido extendiendo por el tema de la pandemia, desde ese entonces el aspirante a suplirla, Julio César Gaxiola López se encuentra a la espera de la publicación de la convocatoria a elección, mes tras mes, sin embargo asegura que el tiempo transcurre, otro organismos se renuevan y no ve que pueda salir la convocatoria, esperaba que en el mes de septiembre pero ya quedan tres días y no hay forma de cómo se lleve a cabo la publicación. Reconoció que hay una situación de salud, pero puso en ejemplo que se pueda retomar las elecciones en otros organismo. Por lo pronto al interior del sindicato nomas se escuchan rumores de la intención de reelección de Yuriria Zepeda, pero la actual líder no ha dicho ni concretado sus intereses.

Temor al dengue. Quienes tendrán que redoblar esfuerzos e implementar las estrategias de fumigación y erradicación del mosco del dengue, son el personal de la Jurisdicción Sanitaria III, que esta cargo de Víctor Velazco Zayas, ya que los habitantes de la comunidad de Tres Palmas, dicen que los tienen olvidados y tienen mucho tiempo hasta que perdieron la cuenta que no se fumiga ni se implementan acciones para acabar con el problema, por lo que sería bueno que también tomaran en cuenta otras comunidades aledañas y no solamente a colonias de la ciudad de Guamúchil y así lograr disminuir la problemática que sería una buena medida para que los habitantes vivan mas agusto y no estén aun más preocupados por la pandemia y el temor al dengue. Reacción que deberá tomar en cuenta el médico municipal, Édgar Neftalí Cruz Meléndrez y poner mano a la obra el programa de descacharrización en comunidades y sumar a los esfuerzos que la Jurisdicción vienen realizando.

Presidenta fantasma. Si hablamos de cambios en dirigencias es preciso mencionar al Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Angostura, que cerró la semana con dos cambios en dirigencias. De manera sorpresiva se dió a conocer la renuncia de la presidenta Hellen Angulo, quién justificó que dejaba el cargo por motivos de salud. Y el día de ayer se eligió a la nueva presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Kenia Camacho, en un acto protocolario con la presencia de reconocidos líderes estatales y locales. Pero de entre estos acontecimientos relevantes al interior de la estructura priista municipal, llama la atención que la presidenta saliente, Hellen Angulo, no se destacó por un papel muy activo como líder local. También es recordada por su ausentismo en las oficinas del partido y la falta de acciones relevantes para fortalecer al PRI. Algunos la han llamado la “presidenta fantasma” porque a veces tampoco era fácil de localizar ni por la vía telefónica. Por lo que su renuncia no es muy lamentada por la militancia sino es vista como una oportunidad de que el próximo presidente o presidenta haga la diferencia y no replique el mismo papel ausente que se le ha señalado a Helen Angulo.