Sin avance. La lentitud que prevalece al interior de los líderes de la Sección 53 en el estado de Sinaloa para lanzar la convocatoria para la renovación de la dirigencia, pudiera causar que esta elección se empate con el proceso electoral de renovación a gobernador, alcaldes y diputaciones, lo cual considera el líder de la organización magisterial antagónica a la actual, Convergencia 53, Rafael Gastélum Román, pudiera estarse viciando. Porque se corre el riesgo que haya intromisión del poder político y coacción del voto, entre otras medidas que afectarían la sana elección que se pretende se realice luego que por mucho tiempo se determinó el voto universal para elegir al reemplazo del maestro Fernando Sandoval. De ahí que asegura que se debe buscar un espacio pleno y con transparencia, pero que sea a la brevedad.

Mal augurio. En Angostura todo parece indicar que el PRI está pasando por uno de sus peores momentos, y tal situación podría ser aprovechada por sus adversarios en el proceso del 2021, muestra de ello es que no ha podido consolidar a su dirigente municipal. Primero renunció Héctor Hugo Angulo para irse a trabajar al Ayuntamiento al lado de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez; luego puso tierra de por medio Jesús Enrique Verdugo Pérez, quien mejor se dedicó a atender sus empresas en Culiacán; y ahora también deja el puesto Helen Angulo Castro. Algo se está haciendo mal en el tricolor angosturense o estos exdirigentes vieron cosas raras, pues quizá el problema no sean los que han llegado a ocupar el cargo, sino los fuertes grupos políticos que existen al interior del partido, al no dejarlos trabajar libremente y pelear en todo momento sus intereses.

La advertencia. Les llegó su hora a los deudores de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM), porque quien no pague irá directo al buró de crédito o será demandado, advirtió su actual presidente Daniel Obeso Santos, quien afirma que se aplicará el esquema de recuperación de pagos que se acordó por mandato en la asociación. El detalle es que los antiguos deudores abusaron de la confianza y también hay que decirlo, por permisividad de quienes en su momento dirigían los rumbos de la AARM, que permitieron que se generara la deuda. Situación que hasta la fecha sigue siendo un problema para la operatividad de la asociación, ya que la gran cantidad de dinero que se adeuda es absorbida por el organismo agrícola de una u otra manera. Pero el nuevo presidente advirtió que esto ya no se va a tolerar, habrá que ver en las próximas semanas y meses los resultados de las drásticas acciones, porque del dicho al hecho hay mucho trecho.

¿Cambios de rumbo? La actual subsecretaria de Vinculación Social en la Sepyc, Liliana Cárdenas, no ha negado su deseo de gobernar al municipio de Salvador Alvarado, pero más de alguno, entre ellos su padrino, David López Gutiérrez, ha hecho la recomendación de buscar ser candidata a alguna diputación, comentario que nada más mascullaba. Sin embargo, el fin de semana, en la toma de protesta de la nueva líder de las mujeres en el PRI, se le vio siendo parte y hasta con halagos y reverencia fue recibida, lo que entró la duda, ¿será a caso que ya cambió de opinión y se prestará a mover intereses por la diputación federal?