Haciendo presencia. Una raya más al tigre y es que la diputada local, Magaly Inzunza Valenzuela, se suma a la lista de los políticos que buscan verse en público y rodeados de personajes importantes para darle un realce a su carrera dentro de la política, en esta ocasión el pretexto perfecto fue dar a conocer su segundo informe de actividades legislativas y de gestión social, en el cual plasmó y especificó 55 propuestas. En dicho informe destacó al sector salud y es que cómo no hacerlo si es el tema de moda para funcionarios y servidores públicos desde que surgió el primer caso de COVID-19. Y es que esta situación les favoreció a los que fueron inteligentes y ambiciosos, porque adelantaron su campaña y se hicieron ver en todas partes, esto sin contar con el hecho que la popularidad de los funcionarios aumentó al publicar que habían sido víctimas de esta enfermedad. Así que Inzunza Valenzuela no se podía quedar atrás sin sacar el tema a flote, más cuando su interés por ser tomada en cuenta como oriunda de Salvador Alvarado para una candidatura no es ninguna novedad, porque esta es la segunda ocasión que presenta su informe de labores en el Congreso del Estado de Sinaloa.

La decisión. En Angostura ya se estaban alistando para salir en ruta al Médano Blanco programada para los días 10 y 11 de octubre. Pero justamente el pasado miércoles se anunció que siempre no se podía llevar a cabo el magno evento que congregaría a más de 100 participantes de la ruta, sin contar con la gran cantidad de visitantes locales y foráneos que atrae este recorrido, que era una novedad entre los atractivos que se pretendían realizar. Ahora sí, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez puso mano firme a diferencia de los arrancones que se han estado realizando en el municipio y que generan aglomeraciones, lo que sin duda le sirvió de enseñanza y hoy pone mano firme, por lo que hora sí se detuvo a tiempo y por solicitud de los organizadores se anunció la cancelación para evitar la propagación del COVID-19, por lo que se buscará un mejor momento para reprogramar la ruta. Pero más que la fecha, el reto será cómo evitar aglomeraciones cuando se lleve a cabo el evento masivo y que los asistentes cumplan con los protocolos sanitarios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Apenas así funciona? Dice un conocido dicho: El miedo no anda en burro, si no pregúntele al director de Obras Públicas de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, porque tan solo con una llamadita del presidente municipal, Carlo Mario Ortiz López, puso fecha para la problemática que le externó el comisariado ejidal de Tamazula II y anexos, Mauro del Rosario Angulo Cervantes, sobre unas fallas de unas lámparas, pues pese a que aún no ha cumplido y con ello no se le ha resuelto nada, ya se dio cuenta cómo funcionan las cosas. Tal vez le faltaba un empujoncito y jalón de orejas para atender los reportes de las comunidades para aterrizar y darse cuenta que también cuentan con necesidades y deben ser atendidos.

Alistando informe. El presidente municipal de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, se encuentra trabajando para el llenado del informe que presentará el 23 del presente mes ante el Cabildo. La pandemia y el lento avance en sus obras lo pudieran traer en apuros porque no se vio un avance considerable en obra pública menos en las diferentes áreas, por lo que deberá hacer un análisis detenido y hacer el conteo de lo avanzado en este año con pocas oportunidades debido al confinamiento que generó el COVID-19.