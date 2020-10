La respuesta. La denuncia pública que hiciera en días pasados Gilberto Lugo, regidor del PAN en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, de que Japasa estaba prestando un mal servicio, le cayó como balde de agua fría al gerente de la paramunicipal, Manuel Beltrán, quien acepta la responsabilidad que le corresponde, pero le manda decir al edil que en vez de criticar y balconearlos, mejor les ayude a solucionar diferentes problemas que están atravesando, pues habremos de mencionar que la sociedad en general tiene un mal concepto de los regidores, que solamente van a cobrar y a ser paleros del presidente municipal. A ver si estos dimes y diretes que han surgido entre Gilberto Lugo y Manuel Beltrán no pasan al plano personal y todo sea cuestión política.

¿Siembra en balde? Desde hace tiempo es conocida la situación por la que atraviesan los pescadores del Dique Mariquita, en la sindicatura de Pericos, Mocorito, esto por la presencia del pez diablo, que en un principio se decía que era capaz de acabar con las especies que había en el dique, pero que recientemente se aclaró que solamente podía comerse las especies más pequeñas y romper las redes de los pescadores. Aún con este panorama, el secretario de Pesca del Gobierno del estado, Sergio Torres Félix, acudió esta semana al lugar para llevar a cabo la siembra de alevines en apoyo a la actividad pesquera de la población del lugar, pero es aquí donde entra el cuestionamiento de si estos alevines, debido a su tamaño, podrán sobrevivir ante la presencia del pez diablo en las aguas del dique. Ya se sabrá en unos meses cuando se vea el resultado de la pesca.

Actividades. Durante la premiación del concurso de fotografía en Mocorito, el director de Cultura, Pedro Sánchez, expresó las siguientes palabras: “Para ser la primera vez, es buen inicio, nos sirve de pauta para comenzar a hacer cosas diferentes y ver que la ciudadanía sí tiene interés de participar en este tipo de convocatorias”. Quiere decir que al funcionario apenas le dio por hacer cosas diferentes después de tener algunos años en el puesto y ahora que va de salida quiere empezar a trabajar, o no sabe lo que dice o no sabe ni lo que hace, lo cierto es que si no fuera por los proyectos estatales tuvieran menos actividades, porque es nula la iniciativa que tiene a nivel municipal.

Autoveda. A raíz de los malos resultados que han tenido los ribereños desde que se levantó la veda del camarón el pasado 26 de septiembre, han tomado la decisión de autovedarse a partir del próximo 7 de octubre, situación que el director de Acuacultura y Pesca del Ayuntamiento de Angostura, Rudecindo Obeso López, lamenta, pues hay mucha desilusión y en algunos casos, los pescadores están lidiando con deudas que adquirieron para empezar a trabajar, pues como ya se mencionaba hace días, ni siquiera el subsidio a la gasolina ribereña tuvieron acceso este año, aun cuando se conoce por parte de las autoridades federales la situación por la que atraviesan generalmente los campos pesqueros.