Desesperados. Como estatutariamente le quedan muy pocos días a la Administración de Mario Urías Cuadras al frente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), muchos se empiezan a alborotar y a levantar la mano para ocupar la presidencia del organismo. Pese a que todos están comiendo ansias, la Saader aún no emite la convocatoria para la renovación del consejo administrativo; así que mientras eso no suceda, los seis aspirantes que suenan, como son Daniel Urías, Efraín Ruelas, Oswaldo Aispuro, Carlos Beltrán, César Sánchez y Aurelio Lugo, se van a tener que esperar unos días más para entrar en campaña de sol a sol y ganar adeptos, aunque no está lejos la posibilidad de la reelección de Mario Urías, claro, si las autoridades federales así lo indican de última hora.

Calladitos. Cada vez se acercan más los tiempos electorales, y ningún partido quiere llegar al proceso con la guardia baja. En el caso del PRD en Salvador Alvarado se encuentran realizando acciones de acercamiento con la ciudadanía. Según comenta el secretario general del Comité Directivo Municipal del partido, Otoniel González, consideran que llegar en la mejor forma posible al 2021 es necesario para que exista contrapeso en el Gobierno, ya que consideran que la Cámara de Diputados está totalmente a la orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que desde el partido están trabajando a nivel local con miras al proceso, pero sin hacerlo público.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En incertidumbre. El secretario del Ayuntamiento de Angostura, Saúl Alfredo González Contreras, anda que no lo calienta ni el sol, y no es para menos, pues anda haciendo llamada tras llamada para ver en qué va a quedar la apertura de los camposantos, dado que a los floristas les urge saber si se abrirán o no los panteones, y así programarse con sus compras para la venta de este Día de Muertos que se aproxima; pero lo peor del caso es que ni él sabe qué pasará, pese a que debe tener noción del tema, y solamente está a la espera de indicaciones por parte de la Secretaría de Salud, por lo que no puede darle esperanzas a los floristas, así como tampoco darles una negativa. Por tal motivo, señaló que se encuentran retrasados en ese tema y, sin duda alguna, con la incertidumbre de qué va a pasar.

Aprovechando el viaje. Quien anda muy activa en sus gestiones es la alcaldesa de Angostura, Aglaée Montoya Martínez, pues recién llegó de la Ciudad de México, donde tiene varias gestiones sin concretarse de diferentes dependencias. A pesar de que el 2020 ha sido un año difícil, aún tiene esperanzas de aterrizar algo de lo que ya tiene iniciado en cuestión de gestiones, pues se acerca el cierre de año y no se avizora un buen panorama debido a los pocos recursos con los que cuenta el Ayuntamiento, es por eso que la prioridad actualmente radica en concretar gestiones; para ello visitó dependencias, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banobras y Pemex, donde recibió una negativa en esta última al solicitar apoyo en diésel.