Aruedo. En Mocorito ya se soltaron los rumores del renovado interés de la familia Irízar Félix de ser parte del proceso electoral, si bien se sabe que Marco Antonio Irízar Cárdenas tiene tiempo queriendo ser tomado en cuenta como candidato a alcalde, hoy su trabajo y sus movimientos de bajo perfil son parte de la estrategia que manejan para no levantar mucho vuelo en los comentarios, debido a los puntos estratégicos que actualmente ocupa su esposa, la diputada Gloria Himelda Félix Niebla. Aunque se dice que ponen sus cartas al juego no ha habido ningún pronunciamiento oficial que vaya encaminado a buscar alguna candidatura. Habrá que esperar a los tiempos.

El panorama. En Salvador Alvarado la política cada vez toma más auge y los pretensos a ocupar la presidencia municipal empiezan a levantar la mano, tal es el caso de Armando “Iguano” Camacho, que sueña y anhela ser tomado en cuenta por Morena y según hasta hace unos días todo pintaba que así iba a ser, pero en las últimas horas las cosas parecen cambiar de rumbo, pues ya se maneja, y muy fuerte, el nombre del profesor Ambrosio Chávez, quien por cierto es el brazo de derecho de Rubén Rocha Moya. Si la línea indica que el profesor es el elegido, seguro esto le caerá como un balde de agua fría al popular Iguano, quien por tercera ocasión se podría quedar en la orilla de su aspiración, ya que el PAN le negó la oportunidad en dos ocasiones al ponerle en frente a Roberto Gastélum y a Mónica Sánchez, pero ahora sería Morena quien le estaría repitiendo la historia, pero como el juego del ajedrez apenas inicia habrá tiempo para irse acomodando porque con tan larga lista de aspirantes a la presidencia municipal varios van a quedarse como novia de rancho, vestidos y alborotados.

Los esfuerzos. La cruda realidad que revela el enorme esfuerzo que han venido realizando al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es la falta de militancia, poco a poco el partido del Sol Azteca, que en su momento era el símbolo de la marcada izquierda, se ha ido desvaneciendo, situación que se ha acrecentado con la aparición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que se ha venido fortaleciendo. En Salvador Alvarado, pese a los esfuerzos que cuenta su líder Otoniel González, ha sido muy difícil mantenerse, debido a que la credibilidad y la falta de oportunidades, las cuales se concentraron en dos o tres familias, llevó a que la militancia prefiriera pensar en otras opciones, y es que el tiempo ha indicado que el relevo en candidaturas de los miembros de esta familia era frecuente. Situación que ahora deberán valorar y dar oportunidades a la gente que se integra y se suma al trabajo por mantener el partido activo.

Gris panorama. Falta una semana para el inicio de las siembra de garbanzo y para los temporaleros de la región del Évora hay un gris panorama por la falta de lluvias. Y si en este mes no hay precipitaciones, simplemente no habrá siembra. Una situación que afectará a decenas de familias de temporaleros que dependen del ciclo agrícola para cerrar el año ante tantas carencias que causó la pandemia. Pero aunado a esto, no se ha anunciado algún programa de apoyo para este sector de parte de las autoridades municipales. Aquí es importante que los directivos de áreas de desarrollo agropecuario en los Ayuntamientos muestren un respaldo. Uno de los funcionarios que había venido destacando en gestiones y presencia con la comunidad es el coordinador de Desarrollo Agropecuario de Salvador Alvarado, Roberto García Valenzuela. Por lo que este año no deberá ser la excepción y buscará apoyos para el sector que representa.