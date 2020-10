La luchita. La líder de los grupos indígenas y representante en el Gobierno Municipal, Rosaura Silvas Cabanillas, no se ha quedado con las manos cruzadas a favor de buscar mejoras para estos pueblos, por lo que ha retomado la idea del diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela, de hacer rifitas para sacar un dinero extra, y es que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez como parte de sus acciones de ayuda para mejorar la enramada del templo ceremonial, que sufrió una caída luego de fuertes vientos que se dejaron sentir, le regaló una vaca parida, y para que más tarde que luego, que decidieron hacer boletos para empezar a vender y sacar un recurso extra que les ayude para armar de nuevo la enramada.

Las medidas. Con la reapertura de algunos puntos y la reactivación económica a través del turismo muchos de los ciudadanos han optado por visitar la zona serrana de Badiraguato, situación que pone en alerta a las autoridades del municipio serrano, por lo cual tanto la alcaldesa Lorena Pérez y la directora de Turismo, Luz Verónica Avilés Rochín, han hecho la solicitud a los visitantes para que cumplan con las normas de sanidad. Incluso para reforzar la sanidad se instalaron algunos puntos de sanitización de unidades para evitar que los números de las cifras COVID en la serranía incrementen de manera considerable. La lucha es tomar acciones, por lo que el llamado a los visitantes no cesa y no se genere un problema de salud en estos lugares que se han mantenido con cifras de contagios muy bajos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Evaluación. El Ayuntamiento de Angostura fue evaluado por primera vez en desempeño institucional por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal a través de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. El buen funcionamiento de una administración no se logra con buenas intenciones, sino con una capacitación constante del personal que opera las arcas municipales. Sin duda es un buen paso para el fortalecimiento de la Comuna, pero los resultados de la evaluación también deberán informarse al pueblo angosturense de parte de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, para que la ciudadanía conozca cómo se han venido manejando las áreas más importantes del Gobierno Municipal, desde Desarrollo Social, Hacienda Pública, Servicios Públicos y Transparencia, y que sean también los ciudadanos los que evalúen a su Gobierno Municipal.

Mano dura. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura, que dirige Sergio Lagunes Inclán, aplicará mano dura contra los que causen desfiguros en la vía pública, pues ya de tantos reportes en que los habitantes les externan sus molestias por las distintas motocicletas con los ruidos por no contar con el escape y el casco, se pondrán a trabajar como se debería, aplicándoles multas, para ver si así entran en razón, y no es para menos, pues al comandante ya le sacaron de su equilibrio y se encuentran trabajando con operativos para poner orden y cuidar la integridad de los angosturenses. Esta acción se debió a que la situación es complicada, y aunque hagan llamados de conscientización, no ven resultados positivos.