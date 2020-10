Cambio de pichada. Quien se vio muy contento en el encuentro que se llevó a cabo el pasado viernes con los productores temporaleros del municipio de Mocorito, fue el presidente del Comité Municipal Campesino No. 13, José Alfonso “Güerito” Acedo Sánchez, pues ¿cómo no?, si cuando dizque iba a realizar un pronunciamiento para buscar apoyo para todos los agricultores de temporal caídos en desgracia por las condiciones climáticas por las que atraviesan, como los estragos de la sequía en esta temporada, de un momento a otro los mensajes de apoyos se voltearon a su favor. En vez de apoyar, que según era el propósito de la reunión, él salió victorioso cuando los productores que se encontraban en el lugar empezaron a brindarle su respaldo y apoyo para que se pronunciara como un aspirante más a candidato de la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), situación que causó revuelo entre los 49 comisariados ejidales que dijeron que lo apoyarían, algo que no desagradó al líder de la CMC, al contrario, hasta le brillaron los ojitos de la emoción. De un momento a otro se volvió un encuentro en donde sumó a todos los productores a su favor y mostrar el gran músculo que lo fortalece como un buen aspirante para abanderar al PRI en el Pueblo Mágico.

Con adeudo. El profe Fernando García Hernández, a dos años de representar al Distrito 03 en el Congreso de la Unión, le ha quedado mucho a deber a sus representados. Si bien es cierto que su experiencia política como alcalde de Navolato y diputado local le permitieron tener un camino recorrido en el quehacer político, la realidad actual que vive se le observa nadar de muertito y dejarse llevar por los movimientos que genera su ahora partido Morena, olvidando que hizo un compromiso con la gente que lo eligió y que incluso al ganar la diputación federal recorrió zonas de Angostura y Salvador Alvarado para reunirse con productores agrícolas y ganaderos, donde prometió gestiones a su favor, sin embargo, su compromiso no llega.

Por los suelos. Los que de plano lanzan un SOS son los ganaderos del municipio de Mocorito porque ven que la situación se pondrá cada vez más crítica para poder mantener el ganado. Leonel Montoya, presidente de la Asociación Ganadera Local en el Pueblo Mágico, asegura que no hay ni una rendija de oportunidad de mejorar, primero porque la falta de lluvias buenas les dejó muy seco el campo, y lo poco que alcanzaron a sembrar de pastura nomás no se dio porque las lluvias fueron pasajeras. Además, no hay respaldo financiero del gobierno federal, y el poco apoyo estatal es insuficiente. Asegura que están en el último renglón de apoyos y que, aparte, conforme vaya transcurriendo el tiempo, la falta de agua para alimentar al ganado llevará a tener menos calidad para la venta, tanto del ganado en pie como de la misma carne.

La oportunidad. Ya era hora de que se anunciaran importantes obras deportivas en el municipio de Mocorito, más allá de la cabecera municipal, con el inicio de la construcción de la cancha de usos múltiples en Rosamorada la tarde del pasado sábado, una acción que busca promover la actividad física, la salud y la recreación familiar. Este empuje al deporte debe ser una oportunidad para el director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, Felipe Espinoza, para seguir haciendo su parte en la rehabilitación de espacios y gestión en proyectos a futuro, porque, previo a la pandemia, su nombre no figuraba mucho, y la pospandemia es una oportunidad de la crisis para recuperar los meses perdidos y dejar un aporte significativo en su paso por la administración con obras y acciones en bien de este sector, que sin duda en Mocorito hace falta que se gestione y se trabaje con mucha más fuerza.