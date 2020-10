El reclamo. Habitantes de Pericos y sus alrededores se sienten abandonados por las autoridades municipales de Mocorito, así lo afirma el síndico Enrique Navarro, quien comenta que no es por echar grilla política, pero el alcalde Guillermo Galindo está dejando mucho qué desear, por lo menos en la zona sur del municipio, pues varios e indispensables servicios públicos, como agua potable, recolección de basura y alumbrado, están en pésimas condiciones y no se ve para cuándo los vayan a mejorar. Según se han aplicado inversiones y más inversiones y todo sigue igual, es por ello que la ciudadanía está pegando de gritos y quiere una pronta solución.

La sombra. El pasado político que se rompió de tajo para la figura de quien fuera secretario del Ayuntamiento en la administración del hoy exalcalde José Ángel “El Pitón” Castro, el angosturense José Ramón López Tuason, de nuevo aparece al interior del tricolor, sumando acciones y promoviendo actividades, cual si ese desorden político y abandono de las filas del PRI olvidarán, y así como él, ha habido muchos arrepentidos que han ido surgiendo, para desestabilizar aún más la tablilla en la que navega el PRI en Angostura. Y es donde surge la duda: ¿Es seguro para el PRI las aspiraciones que tiene la actual alcaldesa, Aglaeé Montoya?, ¿qué tanto estará la gente en apoyarla y si todo el esfuerzo que ha venido realizando es suficiente para tranquilizar a la gran medusa de varias cabezas de poder que prevalecen en el partido?

Que siempre sí. A principios del año el regidor por Morena, Claudio López Camacho, mostró un acelere que solo se observa en épocas electorales, tiempo que al interior del SNTE 53 estaba en su pleno auge con el vencimiento del periodo de la dirigencia sindical, y es ahí donde mostró mayor interés, sin embargo, se desinfló de una cuando le dijeron que no cumplía con algunos puntos para ser candidato. Pero ahora su activismo y lucha para que salga la nueva convocatoria para el cambio de la dirigencia, tanto la nacional como la estatal, es una de sus constantes, porque sus cuentas de redes sociales van encaminadas a la promoción de su imagen y nombre, al cerrar y abrir las cortinillas del video con Claudio 53, en tonos que usa el partido Morena. Lo que habla que sus acciones apuntan a dos definiciones o es como dicen los viejitos: Le dice a Juana para que escuche Feliciana, y su verdadero interés está disfrazado de maestro cuando busca conseguir algo más en su partido Morena.

¿Y el respaldo? A falta de recursos municipales es cuando la capacidad de gestión se hace notar en los directivos de área de los ayuntamientos de la región del Évora. Pero uno de los directores que en estos momentos no ha mostrado gestiones de impacto desde la Dirección de Pesca y Acuicultura del Ayuntamiento de Angostura, para el sector pesquero, es su titular, Rudecindo Omar Obeso López, y es que con tan solo visitar alguno de los campos pesqueros se puede confirmar el desespero que se vive por la mala temporada de pesca y la falta de apoyos. A decir de los pescadores afectados, están a la buena de Dios y no hallan de dónde agarrarse, porque no hay respaldo de ninguno de los tres niveles de gobierno. Queda mucho por hacer para este sector que está a punto de ebullición, y no se encuentran alternativas por ningún lado ante la falta de ingresos que padecen al cierre del año.