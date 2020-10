La preocupación. Ya ni llorar es bueno, dice un conocido dicho, y esto lo sabe muy bien el presidente de la Cooperativa de Cacahuateros del municipio de Mocorito, Martín Espinoza, quien por más que esperó a que se diera alguna buena lluvia que ayudara a reforzar las siembras de esta oleaginosa y así mantener la expectativa de una buena cosecha, nomás no se hizo presente el dios Tláloc en la zona serrana del Pueblo Mágico, por lo que mejor optaron por los preparativos del corte del producto para prevenir mayores afectaciones, aplicando el más vale prevenir que lamentar, ya que las circunstancias han contribuido a que esta temporada para los cacahuateros esté siendo mala y se prevenga bajas producciones por la falta de lluvia, y no es para menos, pues están preocupados de que el esfuerzo realizado no les dé frutos como años anteriores y vuelvan a la misma situación, por lo que se analiza que la pérdida sea menos.

El reclamo. La administración municipal de Angostura, que preside Aglaeé Montoya Martínez, fue señalada por falta de transparencia en el uso del recurso del Impuesto Predial Rústico de parte del Frente de Defensa del IPR y la Confederación Nacional Campesina de Angostura, al cuestionarle en qué se está aplicando el recurso que se obtiene de las aportaciones que hace la comunidad agrícola. Otro de los reclamos durante la reunión que realizaron ayer los representantes de sectores fue que se les dejaba por fuera en la toma de decisiones para participar, a pesar de que se ha mantenido acercamiento y comunicación con la administración. Los representantes exhortaron a la alcaldesa a que el impuesto se utilice para beneficio de las comunidades y que vea las necesidades prioritarias que hay, porque a decir del presidente de la Pequeña Propiedad, Ricardo Flores, desde que se creó el impuesto falta claridad en la aplicación de los recursos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin temor alguno. Los que andan con pasos de gato son los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Angostura, y es que con el pronunciamiento hecho por el tesorero municipal Heriberto Tapia Armenta no hay de qué preocuparse, porque se tiene el recurso suficiente para poder atender el pago de aguinaldo a los trabajadores, por lo que el líder del Sindicato, Adrián Contreras Limón, asegura que están confiados y tienen confianza de que les van a cumplir en tiempo y forma, porque en varias ocasiones ya les han avisado que no tienen de qué temer.

Ni sus luces. En Angostura la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez asignó de manera directa como responsable del Archivo Histórico Municipal a Crescencio “Chencho” Montoya Cortez, desplazando del cargo a Joaquín Inzunza Chávez (q.e.p.d.), quien supuestamente había sido elegido en una sesión de Cabildo, y quizá dicho puesto devenga un apoyo económico y es aceptable, dado a que en estos tiempos nadie hace las cosas por amor al arte, pero resulta que al profe “Chencho” desde hace tiempo que no se le ve por el municipio, mucho menos que haga algo por mejorar las condiciones en que se encuentra el Archivo. Por los pasillos de la Presidencia Municipal se corre fuerte el rumor de que Crescencio Montoya Cortez está metido de lleno apoyando el proyecto y la aspiración de Rubén Rocha Moya, senador de Morena, a la gubernatura de Sinaloa.