El cómo. Ya terminó la promoción de descuentos en el pago del Impuesto Predial Urbano en el Ayuntamiento de Angostura, como parte de la estrategia que han implementado los gobiernos municipales para motivar al ciudadano a regularizarse y bajar el índice de morosidad, pero por más esfuerzos que hacen las autoridades municipales que encabeza Aglaeé Montoya Martínez la recaudación que se logra en cada periodo no hace la gran diferencia, por lo que el nuevo tesorero, Heriberto Tapia Armenta, habrá de evaluar cómo reducir más el porcentaje de morosos, porque la disminución de ingresos con la pandemia ha agravado aún más la salud de las finanzas, pero todavía quedan dos meses y medio para el cierre del año, margen que el tesorero habrá de aprovechar al máximo para que el inicio del año no sea tan apretado y emprender medidas con los ciudadanos para bajar el índice de morosidad.

El llamado. La mayoría de los regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado dieron la bienvenida y el respaldo a la presidenta municipal sustituta, Pier Angely Camacho Montoya, durante la ceremonia de toma de posesión de su cargo, pero el que además de respaldar su llegada sumándose con palabras de aliento, así como manifestar la aprobación a la decisión del Congreso de nombrarla como la alcaldesa sustituta, fue el regidor Romeo Gelinec Galindo, quien además le pidió que convoque a los funcionarios a trabajar y encaminar a mejorar los graves problemas de comunicación que prevalecen al interior del Ayuntamiento, los cuales sin duda, dijo, eran los generadores de serios problemas que prevalecen.

Bastante pendientes. Funcionarios van, visitan y recorren cada rincón del Mercado Municipal de Angostura y no hay ninguna acción que aterrice en beneficio de los locatarios. Las visitas desde hace algunos años se han convertido en una promesa pendiente de todos los funcionarios, incluso hay antecedente que desde que el actual diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela, se encontraba al frente de la administración municipal, empezaron estos recorridos. La última, más reciente, fue la que hizo el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien acompañado de algunos funcionarios estatales y de la misma presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez, dijo que se aportaría un recurso de 12 millones de pesos para emprender algunas acciones para recuperar esta infraestructura que se encuentra abandonada y a punto del desplome.

La solicitud. Desde el arranque de la zafra camaronera en la bahía Santa María pareciera que los santos los tienen de espaldas, y es que primero se arrancó con una marea mala, de ahí que se autovedaron por siete días, pero, al regresar, la productividad no generó la respuesta esperada, y a la suma de esto se detectó un grave problema de mortandad de peces en Costa Azul, que en un principio se especuló que fueron los desechos de las granjas acuícolas, lo que orilló a un grupo de especialistas a realizar algunos estudios, sin embargo, toda esta serie de acontecimientos tiene en la lona a los pescadores, y pese a los esfuerzos de la Dirección Municipal de Acuicultura y Pesca, encabezada por Rudecindo Obeso López, nomás no genera lo mínimo deseado por los pescadores, incluso algunos aseguran que saldrán a manifestarse para mostrar la situación a los gobiernos y que los consideren y no los abandonen en la entrega de apoyos.