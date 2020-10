El señalamiento. Hasta que respingaron. Las sesiones de Cabildo del municipio de Angostura se caracterizan por pasar tan tranquilas como una tarde bajo un árbol, no duele ni molesta nada. Por eso la tarde del pasado miércoles llamó mucho la atención que los aires se acaloraran cuando el regidor por Morena, José Luis Beltrán Astorga, pidió su participación para expresar su sentir ante la conducta del regidor Miguel Sotelo, y es que se molestó porque dijo que a él le correspondía dar lectura a la presentación del reglamento de Atención Ciudadana, por ser presidente de la comisión. El regidor José Luis Beltrán le señaló la falta de cortesía y coordinación de Miguel Sotelo porque es una de las comisiones que él preside, la de Participación Ciudadana, y no se le comunicó al respecto de la lectura del dictamen, en donde dijo que han trabajado de manera coordinada como presidente de las comisiones de Gobernación y Participación Ciudadana. Al terminar su comentario quedó igual y pataleando, porque el regidor Miguel Sotelo nomás no dijo ni pío al respecto al comentario de su compañero regidor.

El privilegio. De muchos privilegios goza el actual director del Instituto Municipal de Cultura de Mocorito, Pedro Sánchez, mejor conocido como “Kili”, quien se inscribió en la carrera de Arquitectura en una universidad de esta ciudad de Guamúchil, pero eso no es lo grave, al contrario, la educación es de suma importancia, pero él como funcionario primero debe cumplir con los mocoritenses, porque para eso está recibiendo una remuneración, sin embargo, el director de Cultura se aprovechó de su puesto y se dispuso a tomar el tiempo laboral para jugar a la escuelita. Tal parece que entre los pasillos del Ayuntamiento de Mocorito se dice que es el preferido del alcalde Guillermo Galindo Castro porque le permite este tipo de privilegios, ¿Será acaso que el malestar de algunos funcionarios que reprueban que en igual de trabajar esté estudiando, es porque se quedaron con las ganas de usar el tiempo del trabajo para ir a la escuela?

De visita. A dos días de tomar las riendas del municipio, la alcaldesa sustituta, Pier Angely Camacho Montoya, recibió la visita de Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, quien después de varios meses sin acudir al municipio hoy hace presencia, lo que marca un respaldo para la nueva presidenta municipal. Tras tanto tiempo sin su presencia, el día de ayer volvió a sumar acciones en bien de los ciudadanos alvaradenses. Las necesidades de la gente son muchas y un claro ejemplo de ello es que así se externaron en el ejido Gabriel Leyva Velázquez, mejor conocido como La Escalera, y Campo Pénjamo, en los cuales llevaron programas de apoyos y hasta bandera blanca alzaron por cumplir la meta de los 313 Espacios de Alimentación que están completamente equipados. Ahora que sí cumpla con el horario establecido, pues de haber programado una hora para llegar, fue mucho después que acudió al lugar establecido.

La solución. A unos días de haber tomado las riendas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Angostura, José Óscar Castro Borja hace un análisis de la situación en que se encuentra el partido y asegura que se está muy apagado pese a la unidad que dice prevalece, por lo que asegura la solución para lograr una militancia activa y sumando a su favor es fomentar la participación de las bases, visitando y reconociendo a los militantes.