¿Relumbrón? No es la primera vez que representantes de dependencias del Gobierno Federal atienden una problemática del sector pesquero en el municipio de Angostura y queda como visita “de relumbrón”, porque no se cumplen los compromisos o no se da seguimiento al problema ni se le informa a la comunidad. Un ejemplo de esto es la visita que realizaron representantes de la Comisión Nacional de Pesca, la Secretaría de Pesca y de la Coepris a Playa Colorada para realizar estudios en puntos de la bahía Santa María ante la mortandad de peces que se registró a inicios de esta semana. Durante la reunión que sostuvieron con uno de los representantes de cooperativas pesqueras, les solicitó a nombre del sector que representa que se les informe de los resultados, porque en otras ocasiones las autoridades acuden y hasta ahí queda el asunto. Y es que como dijo el líder pesquero, esto no se trata de tener paciencia, ya que la mortandad está afectando directamente la economía de los pescadores y hay una gran desesperación por la mala temporada de pesca que se tiene, por lo que va a ser fundamental que se conozca cuáles son las causas del problema. En este tema, el secretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres Félix, deberá hacer lo propio y responder con resultados a la problemática que está afectando a los campos pesqueros de Angostura.

Encampañado. Jaime Enrique Angulo López, extesorero del Ayuntamiento de Mocorito, es un claro ejemplo de los grandes cambios que da la vida y para muestra un botón. Cuando cumplía con su responsabilidad en la Comuna llegó a manifestar que la política no le gustaba, incluso que había aceptado el puesto por compromisos que tenía con el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, y ahora resulta que de la noche a la mañana se le metió por las venas la inquietud de ser político y buscar la presidencia municipal, ya que en cuanto renunció a Tesorería emprendió campaña visitando comunidad por comunidad; además se colocó como abanderado del PAS y hasta logotipo y estructura partidista tiene. Hasta hoy es el único aspirante mocoritense que se ha visto muy activo en busca de simpatizantes y de darse a conocer para ser favorecido. Jaime Enrique Angulo se les está adelantando a muchos pretensos y eso podría, en un momento dado, marcar diferencias en el proceso del 2021.

¿En guerra? El dirigente del Comité Municipal Campesino número 13 de Mocorito, José Alfonso Acedo Sánchez, lamentó que el Gobierno Municipal lo omitiera para formar parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, al igual que al Comité Municipal Campesino número 22 de Pericos, que encabeza Fernando Bon, pues Acedo Sánchez dice que dicho órgano debe ser incluyente, plural y democrático según la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo cual al parecer es todo lo contrario. Y es que la guerra entre el PRI y el PAS en Mocorito no se termina, por lo que buscan dañarse a cualquier costo.

Muy afectados. Un duro golpe económico para la sindicatura de Cerro Agudo representa la suspensión de sus fiestas tradicionales, pues el síndico Víctor Cuevas Favela señala que se están apegando a las indicaciones del municipio y el Sector Salud ante la pandemia, es por ello que esta tradición que se tenía proyectada del 23 al 27 de octubre no se llevará a cabo y esa derrama que generaba dejará de percibirse. Pero al igual que Cerro Agudo, comunidades como San Benito y Boca de Arroyo también se han visto afectadas durante esta pandemia al tener que suspender sus fiestas tradicionales, de las que obtenían alguna derrama económica para beneficio de dichos poblados.