Mal y sin ayuda de nadie. En donde sí están en malas condiciones es en el municipio de Angostura, y es que al parecer el personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), dirigida por Ricardo Angulo García, tendrán que echar toda la carne al asador ya que son varios los reportes ciudadanos de fugas de drenaje, las cuales llegan a la paramunicipal y no se atienden rápidamente según han manifestado los afectados, pues a pesar de que le han buscado por todos lados, no han podido darle solución, por lo que el gerente de la Jumapaang deberá prestar mayor atención a las quejas de los usuarios, pues además de que estas fugas le competen a la paramunicipal, también se pueden convertir en un problema de salud. Cabe recordar que recientemente se habló de las dificultades que la Junta estaba presentando para sacar a flote el trabajo, pero también han tenido avances en algunas obras en comunidades, por lo que la atención a las fugas de aguas negras tendrá que pasar a ser prioritaria.

Que sea parejo. Se pusieron firmes en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado con el comercio informal al cerrar otra vez el famoso tianguis del bulevar Centauro en Guamúchil, y es que según la explicación del oficial mayor, José Antonio Gallardo Angulo, el cierre se dio por indicación de las autoridades de Salud del estado de Sinaloa y el cambio del semáforo epidemiológico, por lo que se instalaron en el lugar lonas informativas del cierre del espacio, es por ello que la apertura será hasta nuevo aviso, una vez que bajen los contagios por COVID-19. La cero tolerancia es una drástica medida que las autoridades han aplicado para prevenir aglomeraciones y evitar riesgos a las personas adultas que representan una gran parte de los comerciantes, así como de los visitantes, pero habría que señalar que esta firmeza debe ser pareja y aplicarse al resto de los ambulantes, porque no en todos los puestos de venta de productos o alimentos se cumplen con los protocolos y es preciso que el Gobierno municipal sea congruente y no solo con unos cuantos se aplique la autoridad, pues muchos dependen de estos ingresos.

Organizados. Con una muy buena logística se tendrá que llevar a cabo el evento del altar colosal de muertos al que está invitando el Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Salvador Alvarado a cargo de Oralia Castro, pues la intención es que la tradición del Día de Muertos no pase desapercibida y es por ello que hace días se anunció el cierre de los panteones, pero ante una actividad como la del altar colosal, puede darse el caso que muchas personas acudan para participar, ahí es donde puede haber aglomeraciones y se tendrá que contar con la debida vigilancia para evitar situaciones que pongan en riesgo a la población.

Pérdidas y cambios. Ante la difícil situación que muchos comercios atraviesan, las mujeres empresarias no han sido la excepción y han visto una caída en sus ventas de hasta el 50 por ciento, motivo por el que la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres empresarias Capítulo Guamúchil, María Emilia Juárez Montoya, señala que el cambio de giro ha sido una opción para aproximadamente el 25 por ciento de ellas en esta ciudad. Lo cierto es que las cosas van empeorando para muchos comercios en general, pero debido a la pandemia la situación no se ve para cuándo pueda mejorar y los apoyos que se han brindado no han sido suficientes, por lo que un cambio de giro en los comercios podría ser un respiro para algunos, más no una solución definitiva.