Plan ‘B’. El delegado de Vialidad y Transportes de Angostura, Gilfredo Castro Sánchez, asegura que no se han encontrado detalles graves hasta el momento con los operativos sorpresa realizados a choferes que transportan personal al campo, pero que seguirán firmes con la vigilancia en el cumplimiento de las normas sanitarias y la documentación, pues a pesar de que cuentan con muy poco personal, el trabajo se está haciendo. Pero a la vuelta de la esquina está la temporada de cosecha de más cultivos y la circulación de camiones aumentará, por lo que deberá buscar un plan ‘B’ para que, como dice, no se baje la guardia en los operativos y que la falta de personal no afecte el importante trabajo que se debe realizar durante la pandemia.

Bien, pero no tanto. Habitantes de la colonia 5 de Febrero, en la ciudad de Guamúchil, aplauden la atención brindada por el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, y los trabajadores de la paramunicipal para solucionar una fuga de aguas negras que se estaba presentando por la calle principal, Lázaro Cárdenas, pero para ello tuvieron que romper un buen tramo del pavimento. Como dejaron la zanja solo rellena de tierra, Manuel Beltrán ahora también debería ordenar que se tapara con cemento, para que la vialidad quede similar a como estaba y los carros puedan circular con facilidad sin riesgo a un accidente, como ya ha pasado, pero el mayor temor es que no lo arreglen, tal y como sucedió con el que hicieron hace años por la misma calle, cerca del ducto de Pemex, donde ya brotó maleza, pues es momento que no han atendido el problema, pues como dicen por ahí, por tapar un hoyo abren dos.

Más atención. Parece que hay áreas de la administración municipal de Mocorito, que encabeza Jesús Guillermo Galindo Castro, que no rinden los frutos esperados, y es que los mismos ciudadanos se están proponiendo para trabajar de manera independiente pero haciendo las funciones que le corresponden al Gobierno. En esta ocasión el ciudadano Ernesto Padilla busca ser guía turístico, pero realmente lo que deberían de buscar las autoridades municipales es adentrarse al área de Cultura, a cargo de Pedro Sánchez, porque en ese municipio es el área más floja a pesar que debe ser de las que estén más activas, pues va de la mano con la Dirección de Turismo, departamento que hasta ahora ha sido bien manejado por José José Norzagaray Parra.

Mal desde el inicio. Quien salió a dar información detallada de la inversión y constructoras encargadas de las tres diferentes etapas del fallido edificio de Seguridad Pública construido a orillas de la carretera México 15, en la salida norte de Guamúchil, fue el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza, pues afirma que dicha obra estuvo mal hecha desde el inicio y por ello fue imposible habilitarlo, lo que provocó que quedara como ‘elefante blanco’ durante varios años, hasta que finalmente fue donado para que sea ocupado por la Guardia Nacional, pero de cualquier forma, se tuvo que demoler dadas sus malas condiciones. Según los datos ofrecidos por el edil, en las tres etapas se invirtieron más de 11.5 millones de pesos, por lo que en repetidas ocasiones se ha dicho que fue una inversión tirada a la basura.