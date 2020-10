Constancia. El miedo a contagiarse sigue latente en la comunidad alvaradense, pero más que nada en los hospitales, porque la afluencia en las clínicas de salud sigue baja y esto ha repercutido en la prevención del cáncer de mama, ya que las mujeres no están acudiendo en comparación con otros años. Es por esto que la alcadesa sustituta de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho, con motivo de la reciente conmemoración de la lucha contra esta lacerante enfermedad, acudió al Hospital General de Guamúchil a hacer un llamado a la población en general a no dejar pasar el chequeo y aprovechar el mastógrafo para realizarse pruebas gratis; pero a pesar de todos los esfuerzos, llamados y apoyos que brindan los municipios en este tema, parece no tener mucho eco, por lo que ésta es una oportunidad para que la campaña preventiva en Salvador Alvarado sea constante y no quede en una acción conmemorativa y se logre un mayor alcance.

Mantener el orden. A raíz de que el 31 de octubre pudieran presentarse situaciones de aglomeraciones con motivo de festejos por halloween en la ciudad de Guamúchil, aunado a que es fin de semana, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Gerardo Cervantes Mendoza, asegura que los elementos estarán reforzando la vigilancia para mantener el orden y evitar que la gente se aglomere, pues aunque afirma que hasta ahora no se tiene conocimiento de permisos para eventos masivos, es conveniente mantenerse alertas para evitar eventos desafortunados. Hay que recordar la confusión y alarma que ocasionó en días recientes la decoración en un negocio de comida en la ciudad donde colocaron bultos que parecían cuerpos embolsados, lo que movilizó a las fuerzas del orden.

Preocupación. En donde unos le aplauden al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, por cumplirles con sus necesidades en las colonias, otros de plano ya no encuentran en qué idioma hablarle para que los tome en cuenta, y un claro ejemplo de ello son los ciudadanos de Laguna de Palos Blancos, Salvador Alvarado, pues el comisario, Miguel Inzunza Aguirre, dice que no sirve la bomba del agua y por más que ya ha sido reportada, hasta la fecha no han atendido el problema que tienen, pues les urge la instalación de una bomba nueva y no tienen de dónde pagarla, pues como dicen por ahí que el agua no se le niega a nadie, y al parecer al gerente de la paramunicipal se le olvidó que el vital líquido es muy necesario porque, según dice el comisario, no ha ido a darle una solución definitiva.

Incertidumbre. En estos momentos todo mundo habla de la pandemia del COVID-19 y, de cierta manera, esto ha servido para que la ciudadanía de Guamúchil olvide algunos fuertes temas que se venían presentando, como el caso del tendedero del acoso en la Universidad Autónoma de Occidente, donde algunas alumnas señalaban a tales y cuales maestros de cosas indebidas, pero que al final de cuentas todo el alboroto que se hizo no pasó de ahí, comenta la directora del plantel, María Trinidad López Lara, pues ellos como autoridad educativa hicieron lo correspondiente, atendieron a las alumnas, pero como nadie puso una denuncia formal y todo fue en el anonimato, no hubo sanción para nadie. Los profesores señalados siguen desempeñándose en la institución, pero eso sí, están bajo la mira del área jurídica de la Universidad, que está en manos de Javier López Jackson, pues aunque el asunto originó opiniones divididas, no hubo nada formal por parte de las presuntas afectadas.