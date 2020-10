Presión. El regidor del PAS en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo, ya le agarró confianza a la alcaldesa sustituta, Pier Angely Camacho Montoya, y le pide que haga cambios en el gabinete municipal debido a que, lamentablemente, varios funcionarios se han dormido en sus laureles y bajaron mucho su ritmo de trabajo, y señala que de eso muy pronto se dará cuenta la mandataria, incluso hasta descubrirá que rara vez vienen a la oficina y, por tal motivo, hace mucha falta una sacudida en la administración. La observación del edil está sobre la mesa, ahora falta ver cuál será la respuesta de la mandataria alvaradense, si todo queda en una simple llamada de atención o si en realidad será conveniente hacer despidos a unos cuantos meses de que se venga la calentura política y termine la administración.

Disuasión disimulada. Más que una visita para proporcionar alimentos a los alumnos de diferentes escuelas de Salvador Alvarado, el secretario de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, acudió para hacer una campaña disimulada para intentar conscientizar a los padres de familia acerca del riesgo que corre el programa Escuelas de Tiempo Completo. Incluso señaló que si este programa desaparece, los alumnos y los padres serán los que sufrirán las consecuencias, debido a que no tendrán alimento seguro dentro del plantel, e incluso las madres tendrán menos tiempo para el trabajo. Al parecer el titular de la Sepyc en el estado de Sinaloa está defendiendo a capa y espada este programa.

El área menos querida. Hay nuevo titular del área de Transparencia del Sistema DIF Angostura ante la salida de la funcionaria Imelda Sobampo, quien decidió presentar su renuncia el día de ayer por motivos desconocidos, pero no pasó mucho tiempo para que se tuviera al nuevo titular del área y se le tomó protesta la tarde de ayer. Llama la atención la renuncia, ya que este año se hizo un cambio de titular en esa área, lo que evidencia que ésta es una de las áreas menos queridas o atractivas para los funcionarios. ¿Será que les queda grande el puesto o por la responsabilidad que implica estar al frente en el tema de transparencia?, porque ya son dos cambios en un año y quién sabe si éste sea el último.

Precavidos. Los recortes presupuestales anunciados recientemente han afectado económicamente a los ayuntamientos y Mocorito no es la excepción, pero previendo una situación difícil y para que no haya sorpresas al cierre del año, el presidente municipal Jesús Guillermo Galindo Castro señala que han estado ahorrando mes tras mes desde enero, con lo que asegura que no habrá problemas para cubrir pagos de aguinaldo al personal sindicalizado en el mes de diciembre. Ya se verá si la estrategia les funciona, pues hay que recordar que el año pasado, a inicios del mes de diciembre, se daba a conocer que todavía faltaban 4 millones de pesos para cubrir el monto total para el pago de aguinaldos en la Comuna mocoritense.