Lo aparente. Aunque había una aparente conformidad de parte de los comisariados ejidales del municipio de Angostura con la aprobación de las obras que se van a realizar con recursos procedentes del Impuesto Predial Rústico (IPR), que se autorizaron hace más de una semana en sesión de Cabildo, resulta que no todos los comisariados aceptaron de buena gana, porque para empezar ya estaban listas para aprobarse, señaló el comisariado del Ejido Independencia, Benigno Cárdenas. Al manifestar su inconformidad sobre la forma de proceder en esta ocasión de la administración que encabeza Aglaeé Montoya Martínez, y aunque reconoce que ya no se puede hacer nada, no por eso va a dejar de expresar su sentir de que no se está repartiendo el IPR a como realmente les corresponde a cada uno de los ejidos, dijo en representación de otros comisariados.

No quieren aglomeraciones. Finalmente el Ayuntamiento de Angostura autorizó la instalación de la mitad de los puestos que comúnmente se tenían para el Día de Muertos en la plazuela de la sindicatura de Alhuey, lo que supone un beneficio para los floristas, quienes además podrán seguir trabajando de manera normal en sus establecimientos, pero el secretario del Ayuntamiento, Saúl González, señala que se les dio la oportunidad de permanecer del 28 al 30 de octubre en dicho lugar para que la gente pueda ir a comprar flores para llevar a los panteones, pues del 31 de octubre al 2 de noviembre éstos permanecerán cerrados, como ya se anunció en todos los municipios. La actuación de las autoridades municipales jugará un papel importante en esos días, pues aunque afirman que el cierre de los camposantos es para evitar aglomeraciones, quién asegura que al acudir la gente antes de esas fechas no se registrarán aglomeraciones en estos sitios.

Cambio de ánimos. A quien no le duró mucho la emoción de la buena noticia del pasado miércoles, al ser decretado puerto La Reforma, Angostura, fue a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, pues en cuestión de segundos pasó de la alegría a la desilusión, y no fue para menos, pues por más actividades que se buscan realizar en beneficio de los angosturenses, parecen no tener resultados, pues recientemente colocaron unas alas en el río para que los visitantes se tomaran sus fotos y con ello ayudaran a mejorar la economía, pero al parecer hay quien no valora estas acciones y de la noche a la mañana apareció completamente cortado el árbol que las sujetaba y como por arte de magia las alas desaparecieron.

Recuperar la confianza. Durante la visita que Renato Ocampo Alcántar, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, realizó al municipio de Salvador Alvarado, platicó acerca del tema de violencia familiar, delito que es de los más frecuentes y destacó que además es el que tiene la mayor cifra negra, lo que indica que los ciudadanos no creen en la justicia, y es que como el mismo funcionario estatal lo ha dicho anteriormente, se trabaja para recuperar la confianza de los ciudadanos, ya que mucha gente tiene la idea de que sus quejas no serán escuchadas o el trámite tan pesado que representa en ocasiones el interponer una denuncia.