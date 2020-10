Pocos asistentes. Con poca asistencia, el líder de los jóvenes morenistas en el estado, Fernando Robles Santillanes, realizó un evento, el cual tuvo un impacto casi nulo ante la sociedad. Claro está que se acerca el año electoral y buscan hacer ruido de cualquier forma, así sean inútiles todas las acciones que los partidos estén realizando. Realmente en estos tiempos de pandemia a la ciudadanía lo que menos le interesa es ir a un evento en donde puede haber mucha gente y exponerse para solo escuchar propuestas de personas que buscan llegar a un puesto de elección popular. Ya se verá más delante de qué manera comienzan a tomar forma los eventos y acciones rumbo a la contienda electoral.

¿Será cierto? ‘En la guerra y el amor todo se vale’, dice una conocida frase que también podría quedar como anillo al dedo en política, más en estos tiempos de calentura política, donde muchos quieren ser abanderados de tal o cual partido en pos de las alcaldías y buscan acercamientos. En Angostura es por todos sabido que la carta fuerte del PAS sigue siendo Alberto “Capy” Rivera, pero quieren garantizarle el triunfo en las urnas en el 2021, pues se rumora que el líder estatal del partido, Héctor Melesio Cuen Ojeda, anda muy pegadito al senador Rubén Rocha Moya, como queriendo hacer pactos con Morena para formar una alianza y mandar al popular “Capy” de manera directa. Esta acción ya se las olió José Luis Beltrán Astorga, líder de Morena en el municipio, y no está de acuerdo, pues ya tiene su gallo y, si la candidatura no se la dan a un verdadero morenista, seguro habrá división.

Último recurso. Como una medida en la que guardan una última esperanza, productores agrícolas del Módulo de Riego V-II de Angostura asistieron a una misa realizada en la presa Adolfo López Mateos, esto para rezar y pedir por una buena temporada 2020-2021, pues el panorama que se ha tenido esta temporada de lluvias no es nada alentador, pues han sido pocas las precipitaciones y no han generado una captación notable en la presa. Si bien esto se pudiera considerar una medida desesperada, el presidente del organismo agrícola, Óscar Inzunza Inzunza, asegura que ya lo han hecho anteriormente y como por arte de magia les ha dado resultados, teniendo algunas precipitaciones días después de celebrar la misa.

El hoyo negro. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) sigue siendo el hoyo negro para la administración que encabeza Aglaeé Montoya Martínez. La alcaldesa reconoce que la paramunicipal sigue presentando un gasto operativo demasiado alto en comparación con lo que se recauda y que será uno de los mayores retos para el cierre del año en cuanto a finanzas se refiere, ya que la Jumapaang no ha podido realizar el ahorro correspondiente para la cobertura de aguinaldos. Es por ello que necesitará del apoyo de su equipo, sobre todo de los directivos de Tesorería e Ingresos y del mismo gerente de la Junta, para que el hoyo negro no se haga más grande y su rescate no tenga repercusiones en las finanzas municipales.