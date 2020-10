Deudas heredadas. Quien reconoce que la situación financiera se podría tornar difícil, es la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, pues señala que hay un déficit de 5 millones de pesos que se vienen arrastrando de “deudas heredadas”, por lo que necesitan un rescate financiero, el cual si no se logra no pasará nada, pero las consecuencias se verán a futuro cuando el monto de esa deuda vaya incrementándose, y es que al comenzar su administración se cubrió la deuda pero dejaron de pagar lo suyo. Por otra parte, debido a la crisis financiera, se avizora una dura situación para el cierre del año en el caso del pago de aguinaldos para la Junta de Agua Potable, pues para el Ayuntamiento y el Sistema DIF se ha hecho un ahorro.

Los fantasmas. Se dice que los fantasmas rondan las instalaciones de la Presidencia Municipal de Mocorito desde hace casi tres años, cuando el actual alcalde, Jesús Guillermo Galindo Castro, llegó para ocupar la silla presidencial, que realmente es lo único que ha logrado desde ese tiempo a la fecha porque el pueblo de Mocorito asegura que no ha habido apoyo y todo ha quedado en puras promesas que el mandatario les ha hecho sin cumplir con nada, y además comentan que cuando acuden al Ayuntamiento para algún trámite, los funcionarios casi nunca están en sus oficinas y nadie sabe dar razón de ellos.

El optimista. El nuevo presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Mocorito, Francisco “Chico” López, es muy optimista y asegura que el PRI va a recuperar la alcaldía en las elecciones del 2021. Es por eso que ya anda trabajando en el propósito mayor, que es posicionarse en el electorado visitando a la militancia, pero otra de las prioridades que también debería atender es la unidad del partido, ya que en las últimas semanas acontecieron algunos hechos, como el conflicto interno por la reestructuración del Comité, que a pesar de que hubo una pronta solución, dejaron ver la falta de cohesión entre las bases y los grupos que sostienen al partido, por lo que hay mucho en qué trabajar desde dentro y no descuidarlo.

No se dan abasto. Tal parece que los problemas en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM) parecen no acabarse, y como que el gerente, Héctor Guadalupe Prado Ibarra, deberá ponerse más abusado, pues los vecinos de la comunidad de Caimanero dicen ya no aguantar más los malos olores, e incluso aseguran que han tenido problemas de salud por las aguas negras, falla que ya tiene tiempo. Pero ese es solo uno de los tantos problemas que presentan ante las fugas en el municipio de Mocorito, pues constantemente se presentan quejas ante la paramunicipal.