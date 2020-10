Siempre no. Después de que se registraron dos aspirantes para participar en el proceso de renovación de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, al cierre de la convocatoria el pasado lunes, resulta que siempre no habrá contienda porque los aspirantes llegaron a acuerdos y se formó la planilla de unidad. De un día para otro se dio a conocer el día de ayer que estará al frente Carlos Beltrán Astorga y como tesorero César Manuel Sánchez López. Sin duda la negociación rindió frutos y en menos de 24 horas uno de los aspirantes dobló las manos para que las elecciones pasaran a segundo término, por lo que probablemente será el día de hoy que el anuncio se haga oficial ante la comunidad agrícola de la región.

Cooperativas en riesgo. Aunque al inicio de la zafra camaronera todo fueron buenos deseos para los pescadores, de buenas intenciones no se vive, y es que a pesar de tener las esperanzas en que sería un buen ciclo, la temporada 2020-2021 de captura del crustáceo no ha sido buena y se ha visto afectada por la escasa producción, situación que no solo ha traído las consecuencias ya conocidas a los hombres del mar, sino que también algunas cooperativas pesqueras de Angostura se están viendo afectadas en lo económico, y es que según comenta el director de Acuicultura y Pesca del Ayuntamiento, Rudecindo Obeso López, hay cooperativas que están endeudadas al grado de no poder más con los intereses, esto porque la captura de camarón no ha repuntado y los créditos que solicitaron previo al inicio de la temporada para equiparse y poder salir a pescar no se han podido saldar, lo que podría derivar en embargos para ellos.

A activarse. Con gran entusiasmo se han anunciado y llevado a cabo los trabajos de construcción de los diferentes tramos de la carretera Mocorito-El Valle, para beneplácito de los habitantes de los poblados de esa zona, pero el caso es que la carretera Mocorito-Cerro Agudo y hasta la localidad de Higuera de los Vega se encuentra en mal estado y requiere trabajos de reencarpetado, mismos que según el síndico de Cerro Agudo, Víctor Andrés Cuevas Favela, se han solicitado desde el año 2017 a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Desafortunadamente es común que tenga que ocurrir una tragedia, como el percance vial que cobró la vida de un hombre el pasado lunes, para que se pongan manos a la obra y se busquen soluciones para prevenir más incidentes lamentables. Habrá que esperar si hay pronta respuesta después de lo acontecido.

Siguen manifestándose. A pesar de haber fijado cada parte su postura durante la última reunión entre ex policías municipales de Mocorito y el Ayuntamiento, la mañana de ayer mientras el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro daba a conocer su segundo informe de labores ante Cabildo, afuera de la Presidencia los exagentes se manifestaban de manera pacífica para exigir que se cumpla con el pago que, aseguran, les corresponde. Hace días se decía que les ofrecen a algunos de ellos un 10 por ciento de lo que exigen, pero ellos ponen un tope del 55 al 60 por ciento, motivo por el que el Ayuntamiento no ha dado luz verde para realizar el pago, además que, al parecer, cada vez se traba más el asunto, pues ninguna de las dos partes quiere ceder.

La sorpresa. La Canaco se da a la tarea de informar a los habitantes sobre el arranque del Buen Fin. Antonio Castro Vázquez, presidente de la Canaco del Évora, señaló que este tipo de beneficios los deben aprovechar los habitantes, pero en realidad quienes aprovechan en estas fechas son los comerciantes, porque las ventas se disparan y el presidente de la Canaco está consciente de esto, porque hasta hizo hincapié en que esperan recuperarse de la crisis económica que se les presentó durante la pandemia. Ya solo falta esperar la reacción de los compradores cuando sepan las fechas de esta promoción y de las estrategias.