No se ponen de acuerdo. Durante años los locatarios del Mercado Municipal de Angostura han hecho la petición ante el Gobierno Municipal y el Estatal de que el inmueble sea rehabilitado, y en reiteradas ocasiones se han hecho visitas para revisarlo y ver cómo se puede avanzar en el tema, pero en su reciente visita a la región del Évora, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, señaló que no se puede avanzar en este proyecto porque los mismos locatarios no se ponen de acuerdo, esto porque son pocos los que se encuentran laborando ahí y existen diferencias entre ellos, por lo que aseguró que si quieren que se concrete la obra tienen que acordar cómo y en qué se va a utilizar el recurso que se destine para ello.

¿Y el resto? Sin duda una de las corporaciones policiacas de la región del Évora que más se ha caracterizado por hacer visible el trabajo que realizan en cuanto a detenciones se refiere, pero sobre todo en su actuar ante las faltas que se cometen contra el medio ambiente, es la Dirección de Seguridad Pública de Angostura, misma que está poniendo la muestra de que cuando se quiere hacer más con menos, se puede. Y esto pone en el centro de atención a los cuerpos policiacos de los municipios de Salvador Alvarado, al mando de Gerardo Cervantes Mendoza, y Mocorito, al mando del recientemente nombrado director, Efraín Ureña López, porque como dice un dicho muy conocido, ‘lo que no se ve no se nota’ y quizá sí están a la par de la corporación angosturense pero poco se conoce de su trabajo de manera pública, por lo que es importante que los directivos den a conocer más sobre la labor que realizan en sus respectivos municipios.

Mano dura. Como dice el dicho, ‘más vale prevenir que lamentar’, lo cual aplica en Angostura, ya que el presidente del Módulo de Riego V-II, Óscar Inzunza Inzunza, anda con todo para que los productores tomen consciencia y cuiden el agua, y no es para menos, pues la falta de lluvias ha generado una situación difícil y tienen la preocupación de que no se tenga agua para el último riego de auxilio, por lo que para prevenir la situación, de una vez dijo que todo aquel lote que esté marcado a doble hilera se le negará el servicio, así como a quien se le descubra haciendo derroche de agua. Pese a que los productores lo han tomado de buena manera, se van a tener que cuidar, porque la falta de agua para sus riegos puede ser perjudicial y nadie quiere eso.

El ultimátum. Bajo la lupa es como estarán gran parte de las tortillerías de la zona sur del municipio de Angostura, pues luego de una revisión que hiciera Protección Civil, a cargo de Luciano Castro Bojórquez, encontraron que no contaban con las medidas de seguridad mínimas y mucho menos con un plan de contingencias, por lo que se les ha dado un ultimátum para que a la brevedad atiendan las recomendaciones y pongan en marcha las medidas necesarias, así como la colocación de extintores en puntos estratégicos. Y es que si alguna de las tortillerías visitadas acató alguna indicación, solamente tenían un extintor, lo cual no es suficiente si no se tiene la preparación adecuada para actuar en caso de que ocurra algo, pues en este tipo de negocios se maneja fuego y gas LP.