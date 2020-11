Aglomeraciones. Aún cuando se anunciaron medidas como el cierre de los panteones para el Día de Muertos, y autoridades municipales, de Protección Civil y Seguridad Pública hicieron el llamado constante a la población en general para evitar las fiestas y aglomeraciones en sitios públicos, la noche de este sábado se vivió una fiesta grande en algunos puntos de la ciudad de Guamúchil en la que un gran número de jóvenes se mostraban festejando el Halloween sin respetar la sana distancia y sin utilizar cubrebocas, pues a pesar de la insistencia de las autoridades y vigilancia por parte de la Dirección de Seguridad Pública, no se logró evitar este tipo de situaciones.

No hubo informe. La Ley de Gobierno Municipal especifica los derechos y las obligaciones que tiene el titular del Órgano Interno de Control, quien debe presentar cada seis meses y cada año un informe del trabajo realizado, pero Isela Ángulo Payan, quien es la encargada de esa área en el municipio de Salvador Alvarado, no lo había hecho y Cabildo no perdona, por lo que la expusieron en la última sesión, incluso el edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza dijo que no podía ser posible que siendo quien regula y sanciona a los funcionarios cometa este tipo de faltas, por lo que la funcionaria deberá atender esa situación pues en puestos como ese debe predicar con el ejemplo.

Con miedo a más dengue. Donde tendrán que redoblar esfuerzos e implementar más estrategias de fumigación y erradicación del mosco del dengue es en la Jurisdicción Sanitaria III, a cargo de Luis Víctor Velazco Zayas, ya que el comisario de la comunidad de Lucio Blanco asegura que tienen muchos casos de esta enfermedad y solamente han ido a fumigar una vez, dejándolos en el olvido ya que no implementan acciones para acabar con el problema, al cual también sería bueno que se sumará el equipo de la coordinación de Salud del Ayuntamiento de Salvador Alvarado para realizar supervisiones de las personas que se encuentran enfermas y así ir disminuyendo esta problemática, además de llevar a cabo un programa de descacharrización por esa comunidad como las que están cerca, lo que sería una buena medida para complementar el combate del mosquito transmisor del dengue.

El señalamiento. Y en la misma tesitura, al jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, también lo señalaron de manera pública en una sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Mocorito, por su falta de atención a las peticiones de fumigación en las comunidades, pero también por su forma de responder. El señalamiento vino de parte del regidor Aurelio Zazueta Robles, quien se vio en la necesidad de hacer la petición a Cabildo para que a través de éste se le haga llegar la petición de manera formal, ya que a decir del edil, el jefe de la Jurisdicción le solicitaba comprobarle los casos para poder realizar la fumigación. Pero quien tampoco se quedó callado en ese tema fue el regidor Claudio López Camacho, al manifestar que ésta era una respuesta no aceptada de parte del Jefe de la Jurisdicción, porque no pueden andar pueblo por pueblo contando quién tiene dengue y pedirles a la gente que le den una copia “para entregarle el comprobante al señor”, fueron las palabras del edil de Morena.