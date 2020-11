De manteles largos. Y para festejar el segundo año de su administración la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, organizó una ceremonia religiosa en Alhuey, pero además por la tarde se partió el pastel en el edificio de la Presidencia Municipal, donde a pesar de no haber gran concurrencia, pues solo había empleados y funcionarios, no se respetaron por completo las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y la sana distancia. Es verdad que este municipio ya no ha registrado cifras tan alarmantes como hace un par de meses, pero aun así se debe predicar con el ejemplo, para que la población tome sus medidas y evitar que se repita una situación como la ya vivida en el número de contagios.

Visitando a los ciudadanos. Quien discretamente se ha hecho presente en comunidades del municipio de Mocorito es el excandidato a la presidencia de Mocorito, Óscar Camacho Rodríguez, pues luego de que el año pasado fuera nombrado director de Atención Ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado, como no queriendo y sin levantar mucho la voz, ha estado visitando a la población para entregarles apoyos en estos meses de pandemia. Tal parece que busca mantenerse vigente entre la gente, pues se avecina el año electoral y pudiera ser una de las opciones para el PRI en Mocorito. ¿Será?

Protesta. Los productores de cártamo del estado de Sinaloa decidieron actuar ante el nulo apoyo de parte del gobierno. Raúl Inzunza, uno de los afectados, señalaba que están en busca de una respuesta favorable de parte del gobernador del estado de Sinaloa, además de que es posible que haya un recurso guardado de alrededor de 10 millones de pesos, los cuales quedaron pendientes de entregar en su momento, por lo que piden que ese recurso se les brinde como forma de ayuda para poder salir adelante en esta temporada, ya que se estimaron pérdidas del 50 por ciento de lo sembrado de cártamo. Los cartameros están muy esperanzados a llegar a un acuerdo, pero realmente tienen incertidumbre de qué pasará más adelante.

El mejoralito. Los habitantes de la zona sur de Mocorito, especialmente las comunidades que pertenecen a la sindicatura de Pericos, están muy molestos con el actuar de la Junta Municipal de Agua Potable y su gerente Héctor Prado Ibarra, y no es para menos, ya que tienen varios días sin el vital líquido, pero para calmar un poco los ánimos y darle una salida rápida al problema ya los están abasteciendo con pipas, pues todavía no se arregla la bomba que se quemó en uno de los pozos que surte a por lo menos la mitad de la población. El gerente de la paramunicipal reconoce el problema existente y a la vez señala que muchas personas se quejan del servicio, incluso hasta piden mejoras y lamentablemente son los que menos pagan el recibo, pues Pericos tiene un alto porcentaje de morosidad.