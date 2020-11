Con seguridad. Aunque señala que no se tenía contemplado el tema de la paridad de género en Sinaloa rumbo a la carrera por la gubernatura el próximo año, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, se siente muy seguro que el partido que encabeza hará un buen papel aunque la candidatura pudiera ser para una mujer, pues afirma que tienen opciones para la contienda, y aunque en el caso del ahora exsecretario de Pesca, Sergio Torres, tiene la mira puesta en dicha candidatura, no es momento aún de comenzar a hacer campaña y tampoco ha manifestado si saldrá de las filas del partido, hay que recordar que recientemente ambos se confrontaron con una serie de declaraciones, donde Torres Félix instaba a Valdés Palazuelos a renunciar a la dirigencia si quería ser candidato. El primero ya renunció, habrá qué ver el rumbo que tome esta carrera por la candidatura a la gubernatura.

No se quedó atrás. Se congregó la base priista en el municipio de Mocorito para renovar la estructura de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). El evento se llevó a cabo el día de ayer con la presencia de los representantes de sectores y la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla, pero quien no se quedó atrás luego del magno discurso que distingue a la diputada fue el presidente del Comité Directivo Municipal, Francisco “Chico” López, para mostrar ante la base operativa su capacidad como líder. Con un elocuente discurso de varios minutos, se dirigió a la militancia mocoritense para afirmar que van a ganar la próxima elección y que la van a ganar no solo por el poder, sino porque el PRI cuenta con el mejor programa de acción y tiene a los mejores hombres y mujeres. Habrá qué ver ese programa de acción con que cuenta el partido en el municipio serrano, no solo en la cabecera, sino que se note en todo el municipio.

Urge apoyo. Un 95 por ciento de la superficie que se cultiva en el municipio de Mocorito es de temporal, por lo que las afectaciones que se han registrado recientemente han dejado siniestradas gran parte de las hectáreas establecidas con ajonjolí, sorgo y cacahuate, cifra que ronda las 55 mil hectáreas, poniendo a los productores en una difícil situación. Ante tal panorama, el director de Desarrollo Agropecuario, Enrique Flores Sepúlveda, ha señalado que se solicitó la intervención del Gobierno del Estado, pues es urgente que se active el seguro catastrófico para estos cultivos que en su mayoría se echaron a perder por la falta de lluvias. No se sabe en qué vaya a parar esta situación, pues muchos productores optaron por resembrar, y en el caso del cacahuate, es poca la producción que se obtendrá. Por otra parte, habría que esperar para ver de qué manera responderá el Gobierno del Estado para respaldar a los temporaleros, pues recientemente se dijo por parte del dirigente del Comité Municipal Campesino número 13 de Mocorito, José Alfonso Acedo Sánchez, que el Gobierno Estatal ha sido el único que le ha tendido la mano a los productores.

Suspensiones. Mientras que la alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho Montoya, anunció que se cancela el desfile del 20 de noviembre para evitar las aglomeraciones en las principales calles de la ciudad de Guamúchil, la moneda permanece en el aire para los verbeneros ante la pandemia, pues a menos de un mes de que se llegue la fecha en que generalmente se instalan en la plazuela, la primera edil alvaradense ha indicado que todo está a la expectativa de la respuesta que brinde el Comité de Salud en una reunión que se realizará la próxima semana, mientras tanto, le señaló a los verbeneros que no se preparen aún, lo que los mantiene hasta ahora en medio de la incertidumbre.