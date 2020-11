Sin el respaldo. Le falta más acción al delegado de Vialidad y Transportes de Angostura, Gilfredo Castro, señalaron un grupo de socios de la Alianza de Transporte de Personal al Campo de la Región del Évora, porque hay un alto porcentaje de unidades “piratas” y simplemente no se hace nada para atender la problemática. Los transportistas de Angostura manifestaron su desesperación y dijeron que no hay respaldo de parte del titular de Vialidad y Transportes y van a tener que llegar a tomar medidas más drásticas para que se busque una manera de poner al corriente a todos los que circulan sin permiso ni documentación y les acaparan el trabajo, mientras que los que sí están cumpliendo no tienen apoyo de ninguna autoridad. Y es que a pesar de que desde hace mucho tiempo se viene señalando esta situación y que la Delegación de Vialidad de Angostura no cuenta con el personal suficiente, habrá que buscar la manera de evitar un conflicto mayor de no atenderse el llamado de los afectados.

Para prevenir. Dice un conocido dicho que más vale prevenir que lamentar, y fue el que aplicó de una vez la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del municipio de Angostura, Liliana Camacho Mejía, al cancelar la tan esperada verbena navideña, que por cuestiones de la pandemia por Coronavirus se tomó tan importante decisión y no es para menos, pues en las estadísticas que emite la Secretaría de Salud se han estado registrando nuevos contagios y, aunque en estos días el número de casos son pocos en el municipio costero, para evitar más contagios la presidenta de Canaco, como medida de prevención, tomo la iniciativa y platicó con autoridades municipales con las que se llegó a este acuerdo pese a que en esa fecha les va bien a los comerciantes, pero ante el panorama mejor se esperarán hasta el próximo año para ver si se puede realizar, mientras tanto se buscará la forma de que la gente se una a la situación y apoye el comercio local en estas fechas.

A tomar medidas. A pesar de no ser una cantidad muy alta la que casi dos centenares de socios adeudan, la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM), que encabeza Diego Obeso Santos, tomará medidas al respecto para que estos productores se pongan al corriente, pues la cifra que se adeuda es de 2 millones de pesos aproximadamente, pero los deudores son 180 socios, mismos que serán subidos al Buró de Crédito y se seguirá el proceso de demandas que ya vienen de administraciones anteriores, por lo que al momento se hizo el llamado para que pasen a pagar, mientras tanto, el ultimátum está dado y al parecer no hay vuelta de hoja.

Compromiso. En Mocorito se hizo el compromiso con el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, de concluir las obras pendientes este 2020, lo cual se busca conseguir según el director de Obras Públicas, Fernando Nájar López, siendo las de mayor impacto la rehabilitación de la Casa de la Cultura y la construcción del Museo de Los Tigres del Norte en la cabecera municipal, pero también habría que tomar en cuenta el tema de los recursos, pues si bien se tiene la intención de que las obras queden funcionales, se trabajará con los recursos que se tengan, por lo que si son insuficientes el compromiso no se cumpliría, pues además, la naturaleza de estos trabajos exige mayor tiempo para concluirlas.